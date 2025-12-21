Santo Domingo.– El empresario Pedro Osvaldo Rodríguez Yins fue electo presidente del Banco Comunal de la Microempresa de la República Dominicana (Bancomuna) mediante resolución emitida el pasado 6 de diciembre, y posteriormente ratificado en una asamblea general extraordinaria celebrada el 14 del mismo mes, en la que sustituyó a Frank Reinaldo Quiñones.

Al asumir el cargo, Rodríguez Yins expresó su compromiso de profundizar la esencia solidaria de Bancomuna y expandir su presencia a nivel nacional, fortaleciendo su rol como instrumento de apoyo al sector de la economía popular y a las microempresas.

Entre sus principales propuestas figura ampliar el acceso a préstamos solidarios a bajos intereses, con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo y la inclusión financiera de los sectores más vulnerables.

Hasta la fecha, Bancomuna ha desarrollado un programa de préstamos solidarios que ha beneficiado a cientos de microempresas de la economía popular en distintas comunidades rurales y barrios urbanos del país, consolidándose como una herramienta clave de apoyo comunitario.

Manteniendo su carácter de banco comunitario y solidario, Bancomuna ha iniciado los trámites correspondientes para su conversión en banco comercial, proceso que se lleva a cabo bajo el liderazgo de su nuevo presidente, Pedro Osvaldo Rodríguez Yins.

Esta iniciativa busca ampliar el alcance de sus operaciones, fortalecer su capacidad financiera y elevar los niveles de solidaridad y apoyo al microempresariado, sin perder su compromiso histórico con la economía popular y los sectores productivos de base.

Pedro Osvaldo Rodríguez Yins es un empresario del sector combustible de la ciudad de Santiago, reconocido por una trayectoria marcada por orígenes humildes y una evolución sostenida hacia el éxito empresarial, sustentada en la disciplina, el trabajo y un firme compromiso social.

Bancomuna

El Banco Comunal de la Microempresa de la República Dominicana (Bancomuna) surge como una iniciativa solidaria y de autogobierno financiero, impulsada por líderes comunitarios, emprendedores y organizaciones populares.

Su misión es promover un modelo económico inclusivo, ofreciendo servicios financieros accesibles, sostenibles y adaptados a las realidades de los sectores productivos de base, contribuyendo al desarrollo comunitario y a la reducción de las desigualdades.