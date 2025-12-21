Economía

Osvaldo Rodríguez asume presidencia de Bancomuna

Por
Osvaldo Rodríguez asume presidencia de Bancomuna

Santo Domingo.– El empresario Pedro Osvaldo Rodríguez Yins fue electo presidente del Banco Comunal de la Microempresa de la República Dominicana (Bancomuna) mediante resolución emitida el pasado 6 de diciembre, y posteriormente ratificado en una asamblea general extraordinaria celebrada el 14 del mismo mes, en la que sustituyó a Frank Reinaldo Quiñones.

Al asumir el cargo, Rodríguez Yins expresó su compromiso de profundizar la esencia solidaria de Bancomuna y expandir su presencia a nivel nacional, fortaleciendo su rol como instrumento de apoyo al sector de la economía popular y a las microempresas.

Entre sus principales propuestas figura ampliar el acceso a préstamos solidarios a bajos intereses, con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo y la inclusión financiera de los sectores más vulnerables.

Hasta la fecha, Bancomuna ha desarrollado un programa de préstamos solidarios que ha beneficiado a cientos de microempresas de la economía popular en distintas comunidades rurales y barrios urbanos del país, consolidándose como una herramienta clave de apoyo comunitario.

Manteniendo su carácter de banco comunitario y solidario, Bancomuna ha iniciado los trámites correspondientes para su conversión en banco comercial, proceso que se lleva a cabo bajo el liderazgo de su nuevo presidente, Pedro Osvaldo Rodríguez Yins.

Esta iniciativa busca ampliar el alcance de sus operaciones, fortalecer su capacidad financiera y elevar los niveles de solidaridad y apoyo al microempresariado, sin perder su compromiso histórico con la economía popular y los sectores productivos de base.

Pedro Osvaldo Rodríguez Yins es un empresario del sector combustible de la ciudad de Santiago, reconocido por una trayectoria marcada por orígenes humildes y una evolución sostenida hacia el éxito empresarial, sustentada en la disciplina, el trabajo y un firme compromiso social.

Bancomuna

El Banco Comunal de la Microempresa de la República Dominicana (Bancomuna) surge como una iniciativa solidaria y de autogobierno financiero, impulsada por líderes comunitarios, emprendedores y organizaciones populares.

Su misión es promover un modelo económico inclusivo, ofreciendo servicios financieros accesibles, sostenibles y adaptados a las realidades de los sectores productivos de base, contribuyendo al desarrollo comunitario y a la reducción de las desigualdades.

TEMAS:
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación