LOS ÁNGELES.— Los Rojos de Cincinnati saben lo que piensas de ellos.

No pertenecen a este escenario, ya que ganaron la tercera menor cantidad de juegos (83) de cualquier equipo en llegar a la postemporada.

Han sido un equipo perdedor durante los últimos dos meses, con un récord de 25-26 en sus últimos 51 juegos.

Puedes leer: Cincinnati aseguran un lugar en los playoffs en el último día de la temporada

No tienen un jugador que batee por encima de .270, un lanzador que gane 15 juegos, un bateador de 25 jonrones o un lanzador de 200 ponches, lo que los convierte en el primer equipo en no tener ninguno de esos jugadores y aún así llegar a la postemporada, según OptaSTATS. “Mucha gente no creía que estaríamos aquí, pero sabemos que pertenecemos”, declaró el lanzador de los Rojos, Nick Martínez, a USA TODAY Sports. “No tenemos ninguna duda. Seguiremos jugando con nuestro estilo y seremos peligrosos”.

Pero si esperas que se disculpen, si crees que tienen miedo de estar en este escenario o si crees que se sienten inferiores a los poderosos Dodgers de Los Ángeles , bueno, estás en el equipo equivocado.

Tal como lo ven los Rojos, organizaron una gran fiesta el domingo cuando aseguraron el último puesto de comodín cuando los Mets de Nueva York perdieron, continuaron la fiesta en un ruidoso vuelo a Los Ángeles y después de 48 o 72 horas en Los Ángeles, planean continuar la fiesta donde la dejaron.

«Simplemente estamos retrasando nuestra fiesta por unos días», dice el relevista de los Rojos, Brent Suter, «luego planeamos volver a la carga».

No se trata de alardear y están lejos de ser arrogantes considerando que están jugando contra los campeones defensores de la Serie Mundial en su propio terreno.

Por: Bob Nightengale

USA TODAY