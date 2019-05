Santo Domingo,- El doctor Roberto Rosario Márquez advirtió a los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que se harán cómplices de acciones delictivas si aprueban que se busque una nueva modificación constitucional para habilitar otra reelección del presidente Danilo Medina.

Rosario Márquez quien es miembro del Comité Central del PLD sostuvo que los miembros de dicho organismo están conscientes que de la única manera que se pueden conseguir los votos para que la Carta Magna se modifique nuevamente, es através del soborno y la compra masiva de congresistas.

Recordó que tanto el presidente del PLD Leonel Fernández, quien cuenta con 42 diputados, y la dirección en pleno del Partido Revolucionario Moderno, con 51 congresistas, han sido reiterativos en que, tanto ellos como los legisladores que le siguen rechazan que el texto sustantivo sea modificado otra vez para que el presidente Medina Sánchez se vuelva a reelegir.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el expresidente de la Junta Central Electoral sostuvo que de la única manera que algunos de esos congresistas puedan votar por una reforma a la Constitución, es si son sobornados con dinero en efectivos u otra modalidad delictual.

Dijo que además de esa realidad, todas las encuestas que se han publicado en el país establecen que alrededor del 70 por ciento de la ciudadanía rechaza que se modifique nuevamente la Carta Magna.

“Entonces habría que concluir, que solo mediante el uso de recursos para comprar voluntades se modificaría la Constitución, y eso sería una acción delictiva, y si se plantea una acción como esa y algunos miembros del Comité Político permanecen y son parte ella, se harían cómplices de eso“, enfatizó el dirigente político.

Agregó que ya eso no sería una discusión para modificar la Constitución, eso sería una trama para hacer una acción corrupta de compra de voluntades para volver a modificar la Carta Sustantiva.

“Yo tengo la confianza, y espero, y le pido a Leonel Fernández que no se haga cómplice de eso, y que si eso se plantea que no acepte ser parte de una discusión de esa naturaleza“, remachó el profesional del derecho.

Roberto Rosario dijo que si se sabe que no se cuenta con los votos, y que los partidos con representación congresional han dicho que no, y se aún así se decide buscar la reforma, evidentemente que lo que se está planificando es ir a comprar voluntades.

“Una cosa es usted modificar la Constitución permitiendo que haya la libre expresión de la voluntad de los legisladores, y otra cosa es que mediante acciones compulsivas, de intimidación o de compra de ese consentimiento a esa modificación, usted lo haga“, explicó.

Insistió en que una Constitución que se modifique bajo vicios de consentimientos del legisladornadie la va a respetar, y un gobernante que surja como consecuencias de esas acciones, tampoco nadie lo respetará.

Reiteró su advertencia al Comité Político en el sentido de que todo el que se haga parte de una trama, o una conjura para comprar voluntades se hace cómplice de eso.

Califica como sinvergüenza el planteamiento de Ramón Ventura Camejo

El doctor Roberto Rosario dijo que el planteamiento de Ramón Ventura Camejo en el sentido de que llevará al Comité Político otra modificación de la Constitución para una nueva reelección del presidente Danilo Medina, es lo que el pueblo llama un sinvergüenza.

El expresidente de la Junta Central Electoral recordó que Ventura Camejo como los demás miembros del Comité Político firmaron un documento de 15 puntos, notarizado, donde se comprometían a que, dentro de otras cosas, el actual presidente Danilo Medina no se presentaría a una nueva reelección.

Argumentó que en una asamblea y frente a toda la dirigencia del partido, el jefe de estado juró ante Dios y sus compañeros que no volvería a buscar la presidencia de la República.

“Volver de nuevo a ese escenario, a decir que donde yo donde dije digo, digo Diego, el que diga eso es una persona que para mi no merece respeto ni consideración, y es una persona que para mi no tiene honor, el pueblo dominicano de manera llana le diría que es un sinvergüenza“, apostillo.

Sostuvo que una persona no puede firmar un documento y jurar ante Dios y después salirle a la población que eso no vale y que usted no hizo eso, porque eso es como coger a la gente de relajo.

Sostuvo que esa es una de las razones por la cual el gobierno que encabeza el presidente Medina tiene una crisis de credibilidad como lo reflejan todas las encuestas, mediciones en las cuales hasta queda maltrecha la credibilidad del propio mandatario.

Advirtió que lo único que lleva al PLD a una derrota segura es si se decide sobornar a congresistas para modificar otra vez la Constitución y reintroducir de nuevo la reelección presidencial.

Asegura encuesta Gallup y acto encabezó Leonel liquidaron la reelección

Para el expresidente de la Junta Central Electoral Roberto Rosario Márquez, los resultados de la firma encuestadora Gallup y el acto multitudinario encabezado por el expresidente Leonel Fernández el pasado cinco de mayo, liquidó por completo los aprestos reeleccionistas.

Recordó que en la más reciente entrega de la mencionada firma, el 68 por ciento de los dominicanos está opuesto a que se vuelva a modificar el texto sustantivo.

Agregó que esa es la primera encuesta que hizo la pregunta de que si el presidente Danilo Medina logra hacer la reforma constitucional, cuál sería el comportamiento de la población.

“Y cómo contestaron los ciudadanos, más de un 45 por ciento, casi un 46 dijo que no votaría por el presidente Medina, y un 18.3 por ciento dijo que cree que no votaría, estamos hablando de un 63 por ciento, es decir casi lo mismo que se oponen a la modificación de la Constitución, con lo que quieren decir que si la modifican no votan“, detalló.

Dijo que la modificación de la Constitución para una nueva reelección es rechazada abrumadoramente por los opositores PRM y PRSC, por el aliado PRD, y divide a la familia peledeista.

En cuanto al acto encabezado por Leonel Fernández, Roberto Rosario dijo que nunca en la historia dominicana se había hecho un actividad política de esa magnitud.

No obstante se quejó de lo que calificó como trabas que se impusieron desde ciertas áreas del gobierno para que esa actividad política no se realizara con éxito.

“Montaron no menos de siete actividades simultaneas, y en varios lugares los compañeros tuvieron que mandar actos de alguacil para que el sindicato cumpliera con la obligación de suministrar las guaguas, como fue el caso de Mao Valverde, porque fueron a ofrecerle el doble para que no trajeran las personas que venían para ese lugar“, lamentó.

Agregó que igual ocurrió en Moca donde le quitaron 28 guaguas que ya estaban alquiladas, y en San Juan de la Maguana se introdujeron a los autobuses a repartirle dinero a las personas que estaban montadas con la finalidad de que se desmotaran y no vinieran al acto.

“Es decir, aquí ocurrieron una serie de cosas que no son propias, no solamente de la vida interna y democrática de un partido, sino de todas las organizaciones, este es un país democrático y civilizado, la gente tiene que ser tolerante, y tiene que permitir que las diversas fuerzas políticas, y más las internas, se expresen con libertad“, sostuvo Rosario Márquez.

Dijo que por esa razón es que mucha gente dice que desde el gobierno hay muchas manifestaciones autoritarias, hay muchas bellaquería y travesura, y entonces quieren que la gente no reaccione.