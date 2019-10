Santo Domingo. –El Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, dijo este martes que las cosas hay que calificarlas como son, no disfrazar las verdaderas intenciones de aquellos que se proponen descalificar el proceso llevado a cabo por la Junta Central Electoral (JCE) y los resultados obtenidos en las primarias del partido.

“No puedes participar en ninguna competencia, no importa cuál sea, sino estas preparado para perder. Seamos justos, no se pueden cambiar las reglas del juego, solo porque alguien quiera generar una crisis por no haber sido favorecido y porque los resultados no le convengan. Desde el inicio del proceso, ha habido una intención, ahora disfrazada, de no reconocer los resultados a menos que fueran ellos los ganadores”, sostuvo Bichara al participar en el programa radial el “Sol de la tarde”, por Zol FM.

“La democracia no es buena, solo cuando le favorece a uno, hay que reconocer lo que está bien, sin importar a quien beneficie. Este proceso, se ha llevado a cabo de manera transparente y exitosa, donde el deseo de la mayoría se ha expresado voluntariamente a través del voto. Por lo que los resultados deben ser respetados por todos”, agregó Bichara, jede de campaña de la candidatura de Gonzalo Castillo.

Dijo que “Es la JCE la que debe decidir el curso a seguir a partir de las solicitudes de los distintos grupos y de acuerdo como lo establece la ley. Nosotros no objetamos nada de lo que el organismo ha indicado. Se han verificado 1,500 mesas. Una auditoria no se hace sobre un 100% del universo, no hay rigor científico que sustente ese deseo. Salvo cuando no quieres reconocer los resultados de este”.

De igual manera expresó que de su parte y del equipo que dirige, no se tiene ningún tipo de preocupación sobre la validez del proceso. “Tenemos un candidato que ganó legítimamente unas primarias, que obtuvo el favor de los compañeros en todo el territorio nacional. Estamos ante una situación pasajera pues no tiene asidero de ninguna manera las alegaciones de la otra parte”, explicó.

Expresó que no se puede sacrificar el futuro de un país, por el interés particular de un grupo. Las coyunturas políticas particulares no pueden tener más peso y estar por encima del interés de toda una nación. No se puede disfrazar las intenciones, sino clasificarlas y llamarlas por su nombre”.

De igual manera añadió “Fuimos a un proceso a medir las preferencias, hicimos el mayor y mejor esfuerzo, en el caso mío, puedo honestamente decir que la campaña la dirigió todo un equipo que se integró, que se concitó y se dio entrada a todo el que quiso apoyar”.

“Lo importante es que ganamos en buena lid y de manera transparente. Cada uno hizo lo mejor que pudo. Al final ganamos en 25 provincias, ha sido un trabajo loable, aprovecho para felicitar a todo el equipo por el trabajo realizado y por la victoria obtenida”, precisó.

Así mismo dijo que, en estas primarias, Castillo, competía con un contendor que ha sido presidente en tres ocasiones, que inició su campaña hace siete años. En su caso, los resultados fueron favorables pues en tan solo 67 días cumplidos hoy, logró el favor y aceptación del pueblo dominicano.

“Desde el inicio, en nuestro caso siempre dijimos públicamente que acataríamos los resultados del proceso y que se apoyaría al lado ganador, lo cual seguimos manteniendo nuestra postura. Sin embargo, agradeceríamos el mismo reconocimiento dado los resultados logrados”, señaló.