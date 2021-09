¿Sabe el PRM gobernar?

No pretendo dar lecciones a los miembros del Partido Revolucionario Moderno de cómo hacer un manejo eficiente de la opinión pública. Ya está evidenciado que el Partido de Liberación Dominicana inició una campaña, diseñada a demostrar que ‘’ El PRM no sabe gobernar’’.

Los estrategas morados, con todo su derecho, han recurrido a Walter Lippmann, uno de los pioneros en el manejo del concepto de opinión Publica, que demostró que, en ciertas sociedades, los estereotipos se imponían a la racionalidad, de igual manera, hacen uso de la teoría de la aguja hipodérmica o bala mágica de Harold Lasswell que establece la manipulación de los grupos sociales a través de los medios de comunicación.

Son millones de dominicanos que manejan teléfonos inteligentes sin ningún tipo de pensamiento crítico, entonces es posible que el gobierno de Luis Abinader y el PRM, pierdan la batalla de la percepción.

Al igual que el periodista Juan Taveras Hernández, he criticado la falta de una política comunicacional efectiva del P.R.M. Sus miembros, al parecer desconocen la necesidad de construir la verdad sobre los hechos y por eso, dentro de un estado de crisis emocional, debido a la pandemia, no es raro que la propaganda del PLD, de que el PRM no sabe gobernar, comience a tomar cuerpo, al menos que haya una reacción rápida y efectiva en materia de comunicación.

No entiendo por qué se le ha hecho tan difícil al PRM, ‘’vender’’ sus aciertos: comenzando con la honestidad del presidente Abinader, su lucha por la transparencia y su guerra a muerte contra la corrupción, la independencia de la justicia, manejo eficiente de la crisis sanitaria, estabilidad macroeconómica, despertar del turismo y las zonas francas, aumento de sueldos en algunos sectores, entre otros. Ojalá y el presidente no asimile muy tarde que, en este país, no basta con gobernar bien, la clase política busca el poder por el poder, sin importar la ética.

¿Qué les falta entonces a los hijos de Peña Gómez? Simple: conexión entre el presidente, partido y funcionarios.

Por: Ramón Rodríguez

[email protected]