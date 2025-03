Sachs: Europa, la perdedora

Una de las frases más célebres de Kissinger es: “Ser enemigo de USA es peligroso, pero ser amigo es fatal”.

Según Jeffrey Sachs, esta ha sido la lección mas amarga que ha aprendido Europa durante el conflicto Ucrania-Rusia, guerra que Trump va a terminar porque el “no apoya perdedores”, y que si Europa resiste “solo hará el ridículo”.

Por eso Sachs ha desarrollado una serie de recomendaciones para Europa, que paso a enlistar: 1.-Europa tiene 450 millones de personas y una economía de 350 trillones de euros. Rusia puede ser su socio, como lo demostró con el gaseoducto que suplía de gas barato a Alemania. 2.-La próxima guerra norteamericana puede ser en el Medio Oriente. También se contempla la China, cuyo único “pecado” es tener una economía mucho mayor que la norteamericana y tener éxito. China, recuérdese, no tiene una sola base militar en el mundo.

3.-Europa no debe intervenir en esas guerras, debe desarrollar su propia politica exterior y evitar que sean oficiales norteamericanos quienes la definan. La Rusofobia no es una posición inteligente. Rusia no necesita territorio, minerales, ni tierras raras, es autosuficiente. Tiene además, el mayor poder nuclear del mundo.

4.-No deben permitir que sea el Parlamento norteamericano, dominado por el lobby isralí y Netanyahu (cuyo sueño es que USA se enfrente con Irán), un criminal de guerra, responsable de que la resolución de la ONU sobre la creación de dos Estados sea bloqueada por USA en el Consejo de Seguridad, con el apoyo de Paraguay y Argentina y un grupúsculo de naciones desconocidas, como Papúa y Micronesia. 5.-No hay una Constitución colectiva de Europa ni diplomáticos, sino secretarios de guerra. Todos los vicepresidentes o viceministros europeos deberían ser diplomáticos, lo cual significaría en este caso ir a Rusia, y hablar con ellos. También significaría relacionarse con otros poderes fácticos, como la Unión Africana, y los BRICS.

6.-Hoy se percibe a Europa y USA como un bloque, pero Europa tiene una mejor tradición que USA e Inglaterra, que aun sigue creyendo que ostenta una hegemonía anglosajona. Europa debe recuperar su liderazgo y entrar en negociaciones directas con quien lo amerite.

7.-Europa debe desarrollar su propio sistema de seguridad y deslindarse de la NATO, considerada mundialmente como un instrumento militar norteamericano.

Debe relanzar el Pacto contra las Armas Nucleares, y el cambio climático, y oponerse a las sanciones arancelarias como guerra económica. 8.-Europa tiene una tradición de decencia, democracia social, multilateralismo. Tiene que ser realista y desligarse de la política exterior norteamericana, orientada a un aislamiento, donde Europa no cabrá.