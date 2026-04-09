Santo Domingo.– El Salcedo FC avanzó a las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), tras imponerse 3-1 a la Universidad O&M, que quedó eliminada de la competencia.

El conjunto de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, ha sido uno de los equipos más competitivos de la Liguilla, consolidando una destacada actuación en su primera participación en el torneo.

Con este resultado, se une a Cibao FC entre los clasificados a la fase semifinal, donde competirán los cuatro mejores equipos del campeonato.

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El equipo azul también ha sobresalido por el respaldo de su fanaticada, que ha llenado de manera constante el parque Domingo Polonia durante la temporada.

Los equipos que finalicen en las dos primeras posiciones de la semifinal avanzarán a la final, que se disputará en formato de ida y vuelta.