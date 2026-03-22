Cibao FC avanza a semifinal del fútbol dominicano

Santo Domingo.- El club Cibao FC logró su boleto a semifinal de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), tras su empate 0-0 con Delfines del Este, el pasado sábado.

El equipo de fútbol de Santiago de los Caballeros se mantiene en la cima de la Liguilla, con un total de 22 puntos.

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De su lado, Delfines se ubica en segundo lugar, con 19 puntos.

En otros partidos de la jornada 11, Pantoja derrotó 3-0 a la Universidad O&M, y Salcedo FC venció 1-0 a Moca.

Salcedo y Pantoja están empatados en el tercer puesto con 16 unidades.

Moca ocupa el penúltimo escalón, con un total de nueve unidades, mientras O&M apenas suma cinco puntos.

A semifinales avanzan cuatro conjuntos, y ya uno de los cupos está en manos de Cibao FC.