Desde la izquierda, los nuevos inmortales Leony de León, Arturo de Freites, Gustavo Cuesta, Rafael Sánchez Cabrera, Rafael Antún Batlle (reconocido con la dedicatoria del ceremonial), Héctor Domínguez, Giovanny Núñez, Manuel de Regla Lugo y Silvano -Junior- Quezada, exaltados este domingo al Salón de la Fama del Deportista Petromacorisano. Sentados, en el mismo orden, Daniel Javier, Reymundo Gantier, Mercedes Rodríguez y Nelson Arroyo, próxima y pasado Presidenta (e) de Honor del ceremonial.

San Pedro de Macorís.- El Salón de la Fama del Deportista Petromacorisano honró la extraordinaria trayectoria de ocho distinguidos ciudadanos que enaltecieron al país y a su provincia en competencias internacionales del más alto nivel.

La exaltación de Gustavo Cuesta, Giovanny Núñez, Héctor Domínguez, Leony de León, Arturo de Freites, Rafael Sánchez Cabrera, Silvano Quezada y Manuel ‘Varilla’ Lugo, los inmortales del 2025 les hace merecedores de un lugar especial en la historia del deporte provincial.

Nelson Arroyo

Los nuevos inmortales fueron entronizados durante un emotivo acto de exaltación presidido por Nelson Arroyo, en calidad de presidente de Honor; Reymundo Gantier y Daniel Javier, presidente y secretario del Comité Permanente del Salón de la Fama, respectivamente.

Giovanny Núñez recibe su placa de inmortal, de parte del doctor Nelson Arroyo. Figura el edecan Luisín Mejía

Autoridades

La décimo quinta versión del Salón de la Fama Petromacorisano se realizó en el auditorio don Francisco Comarazamy del ayuntamiento municipal, acto al que asistieron autoridades locales y nacionales, como la senadora Amarilis Villanueva, la gobernadora civil Yovanis Baltazar, Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sport (antigua Odecabe), Dionisio Guzmán, titular del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano; Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; general Ramón Ramírez Encarnación, director Regional Este de la Policía Nacional.

Instalación

El solemne acto inició con el registro de actuantes y comprobación de asistentes, colocación de esclavinas a exaltados, instalación de los miembros del Comité Permanente del Salón de la Fama, seguido de la entonación del himno nacional y la invocación del Altísimo, a cargo del padre Paúl Ramírez Vargas.

Fuertes críticas

Luego se realizó un reconocimiento al destacado urólogo Rafael Antún Batlle, quien hizo una contundente crítica a todos los gobiernos por el abandono al que han sometido a San Pedro de Macorís.

Cuestionó que cada gobierno se enorgullece en decir que invierten cientos de miles de millones en provincias como Santiago, “mientras la nuestra y otras provincias del país son abandonadas en su totalidad”. “Yo he tratado de hacer mi parte, pero no creo que sea suficiente.

Ninguna autoridad de esta ciudad se ha preocupado en trabajar por el bien y el real desarrollo de San Pedro de Macorís.

Antún Batlle, descendiente de una de las familias más tradicionales de esta ciudad, recibió una placa de parte de la senadora Aracelis Villanueva, la gobernadora Yovanis Baltazar, Reymundo Gantier y Daniel Javier. El ceremonial fue dedicado a su persona.

