Eddy Polanco, de San Carlos, en un acción ofensiva ante el defensa del Rafael Barias, Bryan Ramírez. / Fuente externa.

Santo Domingo.- El club San Carlos consiguió su pase a la serie final del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2025) al derrotar este domingo al Rafael Barias con marcador de 96-65, en el partido celebrado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los sancarleños, que habían perdido el primer encuentro de la serie semifinal A (pactada al mejor de cinco), respondieron con tres victorias consecutivas para imponerse 3-1 y sellar su boleto a la final.

Regreso triunfal tras nueve años

Después de una ausencia de nueve años en una serie final, el conjunto de las “Cinco Esquinas” regresa al escenario por el título distrital. Su última aparición fue en 2016, cuando cayó ante el club Mauricio Báez por barrida 4-0.

Curiosamente, ese enfrentamiento se repitió del año 2003, cuando San Carlos se coronó campeón en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto.

Los verdiamarillos buscan romper una sequía de 22 años sin levantar el trofeo de campeón. Tanto Mauricio Báez como San Carlos son los máximos ganadores en la historia del TBS Distrito, con 10 títulos cada uno, por lo que una eventual final entre ambos definiría al equipo más laureado del torneo.

Eddy Polanco lidera la ofensiva sancarleña

Eddy Polanco encabezó el ataque de San Carlos con 20 puntos, acompañado por otros cinco jugadores con cifras dobles. Juan Guerrero aportó 17 puntos y siete rebotes, mientras que Luis David Montero agregó 14 tantos y siete capturas.

Jaison Valdez rozó el triple-doble con 13 puntos, nueve rebotes y 11 asistencias; el refuerzo estadounidense Tyran De Lattibeaudiere sumó 13 unidades y cinco rebotes, y Kevin Mateo contribuyó con 10 puntos.

Juan Guerrero, de San Carlos, en un ataque ofensivo marcado por el defensa del Rafael Barias, James Montgomery. / Fuente externa.

Por el Rafael Barias, el refuerzo norteamericano James Montgomery fue el más destacado con 24 puntos y nueve rebotes. Eusebio Suero añadió nueve tantos, Luis López consiguió ocho unidades, seis rebotes y cinco asistencias, y Bryan Ramírez aportó seis puntos.

Detalles del torneo y precios de boletas

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por el coronel (PN) Diego Pesqueira, y cuenta con un comité organizador encabezado por José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, exmiembro de la selección nacional y exjugador del club San Carlos.

El Comité Organizador anunció los precios de las boletas para la Gran Final, pactada al mejor de siete partidos: