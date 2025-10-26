Juan Guerrero, del club San Carlos, driblea el balón sobre la defensa de Ángel Matias, de Los Prados. / Fuente externa.

Santo Domingo.– Los clubes San Carlos y Mauricio Báez salieron airosos en la jornada dominical que marcó la reanudación del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2025), tras varios días de suspensión por el paso de la tormenta Melissa y las intensas lluvias.

San Carlos venció 98-91 a Los Prados, mientras que el Mauricio se impuso 87-70 a Huellas del Siglo, en los encuentros disputados en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las victorias de San Carlos (8-2) y Mauricio Báez (6-4), primero y segundo del Grupo A, sellaron también la clasificación de Los Prados (4-6) en tercer lugar, completando las tres plazas disponibles para la Fase de Eliminación. Huellas del Siglo (3-7) quedó fuera de competencia.

El Grupo B ya estaba definido con los clubes San Lázaro, Bameso y Rafael Barias como clasificados, y El Millón eliminado. Cada grupo otorga tres cupos a la siguiente ronda, arrastrando el récord obtenido en la serie regular.

En la victoria de San Carlos, el mejor anotador fue Juan Guerrero con 23 puntos. El refuerzo estadounidense Tyran De Latibeaudiere sumó 21 unidades y siete rebotes, mientras que Jayson Valdez aportó 19 tantos, nueve rebotes y siete asistencias. Eddy Polanco agregó 16 puntos.

Por Los Prados, el refuerzo puertorriqueño Ángel Matías encestó 25 puntos, el estadounidense BJ Fitzgerald 18, con seis rebotes y cuatro asistencias, William Cruz 15 puntos y siete asistencias, Jeffrey Abreu 11 y Carlos Pérez 10.

Luismal Ferreiras, del club Mauricio Báez, organiza una ofensiva marcado por Leandro Cabrera, de Huellas del Siglo. / Fuente externa.

En el triunfo del Mauricio Báez, el francomacorisano Luismal Ferreiras lideró la ofensiva con un doble-doble de 16 puntos y 12 rebotes. Juan Miguel Suero también anotó 16, mientras que Gerardo Suero y el refuerzo norteamericano Michael Warren sumaron 15 cada uno.

Por Huellas del Siglo, Anphernee Acevedo registró 20 puntos, siete rebotes y seis asistencias; Miguel Brito añadió 14, y Leandro Cabrera 12 con seis rebotes.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel Diego Pesqueira, y cuenta con un Comité Organizador encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. El torneo está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, exjugador de la selección nacional y del club San Carlos.