El saldo de crédito general en la provincia San Juan asciende a RD$15,293 millones a marzo de 2026, posicionándola en el puesto 14 a nivel nacional y en el tercer lugar dentro de la región sur, solo por detrás de San Cristóbal y Peravia.

La provincia San Juan se encuentra fuera del top 10 de las demarcaciones con mayor acceso a financiamiento en la República Dominicana, lo que refleja una limitada participación de sus ciudadanos en el crédito otorgado por la banca nacional, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos (SB).

Este panorama financiero coincide con un contexto de tensión social en la provincia, marcado por protestas contra proyectos de explotación minera, en el que ha salido relucir que es una de las zonas más pobres del país. Sin embargo, las estadísticas indican que el apoyo de las entidades de intermediación financieras a esa población no es tan expansivo como acontece con otras.

En efecto, los sanjuaneros se ven restringidos en sus proyectos de emprendimientos, creación de nuevas empresas o en el desarrollo de las ya establecidas. El total de créditos comerciales otorgados por los bancos apenas representa el 6.5 % de su balance general que adeudan sus ciudadanos.

El saldo de crédito general en la provincia San Juan asciende a RD$15,293 millones a marzo de 2026, posicionándola en el puesto 14 a nivel nacional y en el tercer lugar dentro de la región sur, solo por detrás de San Cristóbal y Peravia.

Esta cartera de crédito que registra San Juan representa una tasa de crecimiento interanual de 5.1 %, equivalente a una variación absoluta de RD$747 millones respecto a marzo de 2025, cuando reflejaba RD$14,546 millones.

En consecuencia, su participación dentro del sistema financiero dominicano también es limitada. Apenas alcanza el 0.6 % del total de la cartera nacional, lo que confirma su condición de mercado pequeño dentro del engranaje crediticio del país, pese a su relevancia productiva y ser la más grande del país con una superficie del 7 % del territorio.

De acuerdo al informe “Perfiles productivos – 2024” del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (Prodominicana), la producción principal de San Juan está basada en frijoles, gandul y maní. Además, los artículos de exportación superan los US$7.4 millones, tales como: tomates, aguacates y preparaciones alimenticias de harina.

Tabla de créditos otorgados por el sistema financiero distribuido por provincia, reportada por la Superintendencia de Bancos (SB), donde San Juan ocupa el puesto 14 a nivel nacional.

Desglose crédito San Juan

El saldo total se distribuye en 104,254 operaciones activas, lo que evidencia una estructura altamente atomizada. En ese contexto, la deuda promedio se sitúa en RD$146,694, reflejando un acceso al crédito concentrado en montos reducidos y dirigido principalmente a segmentos de ingresos medios y bajos.

El costo del financiamiento continúa siendo un factor restrictivo. La tasa de interés promedio ponderada ronda el 20%, nivel que responde tanto a una mayor percepción de riesgo como a una menor competencia entre entidades financieras en la zona, encareciendo el crédito y limitando la inversión.

En cuanto a la composición, el crédito de consumo representa el 40.3% del total, seguido del crédito comercial con 35.4% y el hipotecario con 18.4%. Esta estructura evidencia una orientación hacia el financiamiento del gasto corriente, en detrimento de la inversión productiva.

La exposición en moneda extranjera es reducida, con apenas un 1.9% del total, lo que indica una baja vinculación con sectores generadores de divisas como el turismo, las exportaciones o las zonas francas. Aunque esto disminuye riesgos cambiarios, también limita la integración de la provincia a los flujos internacionales de capital.

La provincia se encuentra en una encrucijada donde su futuro económico dependerá no solo del acceso al crédito, sino de la capacidad de articular un modelo de desarrollo que logre equilibrar crecimiento, sostenibilidad y estabilidad social.