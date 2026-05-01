La Junta Central Electoral (JCE) sostuvo un encuentro con representantes de los partidos políticos reconocidos para presentar los avances del proceso de cedulación a nivel nacional.

La reunión, encabezada por la Mesa Técnica de la Cédula de Identidad y Electoral, sirvió como escenario para coordinar el inicio de la renovación del documento en el extranjero, pautado para el próximo 20 de mayo bajo un esquema de citas previas.

Durante la sesión, el director de Cedulación, Américo Rodríguez, presentó los borradores del protocolo para la personalización centralizada de cédulas mediante validación biométrica y el manual de procedimientos de la cadena de custodia.

Estos documentos fueron entregados físicamente y vía correo electrónico a los delegados de las organizaciones, quienes disponen hasta el miércoles próximo para remitir sus observaciones formales a través de la Secretaría General de la institución.

JCE

En cuanto a la transparencia del proceso, en la reunión, celebrada en la sede de la JCE, se informó que las organizaciones políticas podrán acreditar un representante para observar los operativos de cedulación, teniendo como plazo este viernes para realizar dicha designación.

Por su parte, Johnny Rivera, director de Informática, anunció la habilitación de una plataforma digital que permitirá a los delegados monitorear el estatus de las personas cedulables, con datos actualizados desde el inicio del proceso masivo el 12 de abril.

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Respecto al voto dominicano en el exterior, su director, Well Sepúlveda confirmó que ya se han programado 21,400 citas en las oficinas internacionales para iniciar la renovación el 20 de mayo.

Sostuvo que el sistema operará con un volumen del 50 % de capacidad, permitiendo atender a unos 1,982 ciudadanos diarios, mientras que para los meses de agosto y septiembre se planifica el inicio de los operativos móviles para ampliar el alcance en el extranjero.

En tanto en el ámbito técnico y de depuración, el director de Registro Electoral, Luis Mariano Matos, detalló las casuísticas más frecuentes encontradas durante la validación previa a la personalización del documento.

“Este proceso busca garantizar la integridad de la base de datos antes de la emisión final, asegurando que cada ciudadano cumpla con los requisitos normativos establecidos para la obtención de su nueva identidad y carnet electoral”, expuso.

Mientras que la directora de Registro Civil, Rhina Díaz, destacó la alta afluencia de adultos mayores en esta etapa inicial de renovación. Agregó que este grupo poblacional suele requerir una búsqueda exhaustiva de datos en las oficialías para verificar su estatus antes de pasar al control de calidad y que una vez resuelta cualquier inconsistencia en el registro civil, el ciudadano queda habilitado para la entrega de su nueva cédula de identida