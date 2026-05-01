La Oficina Federal de Investigación (FBI) aumentó a 30,000 dólares la recompensa por información que conduzca al arresto y condena de Rodolfo Mantilla, alias “Rudy”, un presunto narcotraficante buscado por cargos federales en Estados Unidos.

La información fue compartida este viernes por la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, que difundió la alerta de búsqueda y el incremento del monto ofrecido.

El aumento representa un triplicado del monto ofrecido en noviembre de 2025, cuando la agencia mantenía una recompensa de hasta 10,000 dólares.

De acuerdo con la oficina del FBI en Miami, Mantilla es requerido por su presunta participación en la importación de grandes cantidades de cocaína hacia el sur de Florida, donde la droga habría sido distribuida a vendedores locales que posteriormente le entregaban el dinero en efectivo.

Las autoridades indicaron que el fugitivo, de 45 años de edad, tiene vínculos con la República Dominicana y Las Bahamas, por lo que no descartan que pueda desplazarse o esconderse en estos territorios.

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El caso se remonta al 11 de abril de 2024, cuando el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en Ft. Lauderdale, emitió una orden de arresto federal en su contra. Se le imputan cargos de conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, posesión y distribución de drogas.

Según la ficha de búsqueda, Mantilla, nacido el 27 de febrero de 1981, es de tez blanca (hispano), mide aproximadamente 1.75 metros, tiene cabello negro y ojos color café.

«Se insta a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse con el FBI al 1-800-CALL-FBI, visitar tips.fbi.gov o contactar a la embajada o consulado estadounidense más cercano», precisó la embajada en la publicación.

El FBI advirtió que el sospechoso debe considerarse prófugo y potencialmente en fuga.