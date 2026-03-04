Sánchez y Lula comparten el deseo de que cese la guerra en Oriente

Madrid/São Paulo.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compartieron este miércoles el deseo de que cese la guerra en Oriente Medio y se negocie cuanto antes en el marco de la legalidad internacional.

Sánchez y Lula acuerdan impulsar la paz y negociaciones multilaterales

La conversación telefónica entre Sánchez y Lula se produjo en una jornada en la que el presidente español recibió llamadas y mensajes de apoyo de dirigentes internacionales ante las amenazas a España por parte de Donald Trump.

En un mensaje publicado este miércoles por la noche en la red social X, Sánchez comentó: «Acabo de hablar con el presidente Lula sobre la situación en Oriente Medio. Ambos compartimos nuestro deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional».

«Trabajaremos juntos para ese futuro y además celebraremos una Cumbre Bilateral el 17 de abril en Barcelona», añadió.

Lula confirmó, además de la reunión bilateral, su participación en la cuarta edición de la reunión de alto nivel de la iniciativa ‘En Defensa de la Democracia‘, un foro de gobernantes progresistas promovido por España y Brasil, que se celebrará el 18 de abril en Barcelona.

Lula critica a la ONU y llama a priorizar el combate al hambre

En una comparecencia pública, el presidente del Gobierno español recuperó este miércoles el lema del «No a la guerra» popularizado con la invasión de Irak en 2003 y advirtió de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias del presidente estadounidense, Donald Trump.

El líder brasileño, que también pidió el cese de las hostilidades en Irán, reiteró su compromiso con el multilateralismo «como camino para la construcción de la paz y el desarrollo sostenible que tanto necesita el mundo», según un comunicado de la Presidencia del país suramericano.

En una ceremonia celebrada este miércoles en Brasilia, Lula criticó a la ONU por «ceder al fatalismo de los señores de la guerra» y e instó a los los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) a priorizar el combate al hambre en vez discutir cómo armarse más.