Santiago será sede de la quinta Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial

Santiago.– El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) anunció la realización de la quinta edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial (FIEI), que tendrá lugar del 25 al 27 de marzo de 2026 en el Parque Central de Santiago.

La información fue ofrecida durante una rueda de prensa celebrada en el salón Moisés Zouain del Gran Teatro del Cibao, donde el director general de la entidad, Rafael Cruz Rodríguez, explicó que el evento reunirá a representantes del sector empresarial, académico y gubernamental con el propósito de promover la innovación y el desarrollo industrial en el país.

Durante la feria, empresas, emprendedores, universidades, colegios y centros educativos presentarán proyectos tecnológicos, nuevas patentes y propuestas innovadoras, en un espacio orientado a impulsar el crecimiento del sector productivo nacional.

El acto inaugural contará con la participación del presidente Luis Abinader, junto a autoridades del sector público y representantes del ámbito empresarial y académico.

Entre las novedades de esta edición destaca la participación de Japón como país invitado, lo que permitirá fomentar el intercambio cultural, tecnológico y comercial entre ambas naciones.

El programa incluirá conferencias, charlas técnicas, exhibiciones de proyectos, competencia de robótica y rondas de negocios, además de presentaciones culturales. Entre los temas que se abordarán figuran industria 4.0, inteligencia artificial, big data, ciberseguridad y marketing digital.

Los organizadores informaron que el traslado del evento al Parque Central permitirá ampliar la capacidad de participación, integrando a más instituciones educativas, entidades públicas y empresas privadas.

Proindustria proyecta que esta edición superará los 6,000 asistentes, consolidando la feria como uno de los principales espacios para promover el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico del sector industrial en la República Dominicana.