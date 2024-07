Santos ve crisis Venezuela tendrá poco impacto en RD

El ministro de la Presidencia Joel Santos aseguró hoy que el impacto económico que repercutiría en el país a raíz de la crisis diplomática con Venezuela no será significativo.

«No lo vemos significativo pero esperamos que con el tiempo las cosas puedan mejorar», dijo previo al acto del 62 aniversario de Asonahores, en el hotel El Embajador.

En cuanto al intercambio comercial dijo que no es significativo, «es decir, no hay un impacto importante para la economía, pero no todo es económico al final de cuentas y sobre todo hay que asimilar».

Santos dijo que es un tema de tiempo, un tema de logística, un tema de conexiones aéreas, lo cual toma tiempo.

Ante la pregunta de periodistas ¿ministro, este rompimiento de las relaciones con Venezuela, uno se pregunta qué impacto sería dentro de la República?

«La verdad es que lo primero que hay que aclarar es que es una suspensión de relaciones, que no hay un rompimiento diplomático entre los dos países, esperando de que tenga una solución en el corto plazo, pero claramente tiene que ir de la mano de una aclaración desde el punto de vista electoral de lo que ha sucedido, porque República Dominicana siempre estará apoyando a la democracia»

Dijo que es muy importante que «nuestros hermanos venezolanos pues tengan esa oportunidad».

Indicó que en la medida que se vaya avanzando en el fortalecimiento de las relaciones, una vez todos estos temas se aclaren, pues definitivamente ayudará desde el punto de vista económico, pero mientras tanto el impacto no es significativo.