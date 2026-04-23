La Suprema Corte de Justicia redujo de 707 a solo 27 días el tiempo de tramitación de expedientes de casación, en medio de un proceso de agilización de las decisiones judiciales.

Asimismo, el alto tribunal informó que actualmente resuelve el 90 % de los casos en plazos de tres, seis y hasta 12 meses.

Además, destacó que ha logrado reducir de manera significativa la mora judicial histórica, al pasar de 18,357 expedientes acumulados en 2019, algunos desde 1982, a 4,273 casos pendientes de fallo en la actualidad.

El secretario general de la alta corte, César García Lucas, explicó que de los expedientes pendientes, 2,983 corresponden a materia civil y comercial, cuyos casos más antiguos datan de 2024.

Mientras que en materia de tierras quedan pendientes 377 casos; penal, 353; laboral, 266; contencioso administrativo, 225; y contencioso tributario, 69, la mayoría correspondientes a los años 2025 y 2026.

Indicó que los tiempos de respuesta oscilan entre seis y 12 meses en materia civil; tres meses en penal; y un día para decidir solicitudes de extradición.

Posteriormente, se explicó que esta reducción en los tiempos de casación ha sido posible con la aplicación de la nueva Ley de Casación y de un nuevo modelo de gestión sustentado en herramientas tecnológicas como el portal de acceso digital, firma digital, votación electrónica y expediente digital.

Asimismo, el Poder Judicial dispone de un tablero de control a través del Observatorio Judicial, donde los usuarios pueden consultar expedientes activos, desgloses por salas y materias.

Otro avance destacado es la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional, que permite la remisión digital automática de expedientes.

Estos datos fueron ofrecidos durante el encuentro “Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia”, encabezado por los presidentes de las Primera y Segunda Sala, Justiniano Montero Montero y Francisco Jerez Mena, respectivamente, así como por el magistrado Francisco Ortega Polanco, en representación de la Tercera Sala.