La Sociedad Dominicana de Diarios rechazó la Política de Protección de Datos del Poder Judicial, al entender que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) hace una interpretación errónea de diversas leyes que no son aplicables a los procesos judiciales, utilizando argumentos que contradicen disposiciones legales que sí respalda el acceso a los expedientes judiciales.

La entidad manifestó su repudio a la iniciativa del PJ, ya que la misma pretende legislar de manera unilateral, contraviniendo preceptos constitucionales y legales que salvaguardan el derecho de los ciudadanos al acceso a la información.

“Por estas razones, la Sociedad Dominicana de Diarios se opone categóricamente a las intenciones de la Suprema Corte de Justicia de restringir el acceso de la prensa a la información pública y reafirma su compromiso para que esta política sea revocada en su totalidad”, añade la entidad presidida por el periodista Persio Maldonado.

Añade que dicha política fomenta la opacidad judicial al conceder un poder excesivo de discrecionalidad para ocultar datos esenciales para la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas, dificultando el acceso a fuentes públicas y privadas de interés colectivo.

La Sociedad Dominicana de Diarios establece que la Política de Protección de Datos del Poder Judicial busca restringir la publicidad de los juicios establecida en la Constitución de la República y las leyes, limitando el acceso de la prensa a esos procesos, en violación del artículo 49 de la carta magna.

En un comunicado oficial, la entidad denunció que la medida fomenta la opacidad en el sistema judicial, otorgando un exceso de discrecionalidad a las autoridades para ocultar datos clave, lo cual afectaría la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas. Esto, según la entidad, dificultaría el acceso a fuentes públicas y privadas de interés colectivo.

Argumentó que la política propuesta por la SCJ también se basa en una interpretación incorrecta de la Ley número 172-13, sobre la protección de datos personales. La ley, que establece medidas para proteger la privacidad y el honor de las personas, también garantiza el acceso a la información en conformidad con el artículo 44 de la Constitución.

En particular, el artículo 1 de la ley señala que no se afectarán las fuentes de información periodísticas, y el artículo 4 estipula que la protección de datos no aplica a archivos de organismos encargados de la prevención, persecución y castigo de delitos.

Otro aspecto que la Sociedad Dominicana de Diarios señala como problemático es que la política contradice el párrafo II del artículo 42 de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, que establece que las sentencias de la Corte de Casación deben ser publicadas íntegramente en el Boletín Judicial, tanto en formato impreso como digital.

Dicha sociedad acoge el llamado al diálogo planteado por la Suprema Corte de Justicia para buscar una salida consensuada a esa política, la cual ha sido criticada y repudiada por los medios de comunicación, ya que la misma mutilaría la libertad de prensa y el acceso a la información.