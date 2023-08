Sebastián Ligarde: “Lo que uso es un poco de pipí”

El reconocido actor mexicano Sebastián Ligarde dejó a muchos con la boca abierta cuando compartió su secreto de belleza desde hace 35 años. No una botox, afirmó, confesando que se aplica su orina.

Aseguró que ha llegado a ponerse unas gotas debajo de la lengua.

“Llevo 35 años poniéndome unas gotas de mi propio pipi alrededor de mis ojos, frente, cuello, cara, y luego dejo que eso se seque y vivo mi vida”, comentó el actor en su cuenta de TikTok.

“Esta es mi verdad, no hay filtros, no tengo cirugía, no tengo cortes en mi cara, no uso bótox, lo único que uso en mi cara es un poquito de mi pipí”, añadió, asegurando que su orina también le ha ayudado a reforzar su sistema inmunológico.Ligarde alcanzó gran fama en la década de 1980, por su participación en telenovelas.