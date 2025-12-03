El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) afirmó que en el Gobierno solo se recauda el 34% de lo que debe pagarse por el Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y que el país cerrará este año con una reducción en la recaudación que podría acercarse a los 1,800 millones de dólares, por lo que entiende que una reforma fiscal es imprescindible para eficientizar el Estado.

César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep, sostuvo que la postergación constante del debate está agravando el problema.

Pérdidas

“De cada peso que se debería recaudar por el ITBIS, solo se logran captar 34 centavos”, afirmó el dirigente empresarial.

Añadió que: “Hace apenas algunos años esas pérdidas eran muy inferiores; entonces, cuando decimos que es un tema de largo plazo o vamos a dejarlo, lo que ocurre es que ese hoyo se va haciendo más grande”.

Desafíos

El eje central del reclamo del Conep es la baja eficiencia recaudatoria del país, una de las principales distorsiones que una reforma debe corregir.

El Conep aboga por un abordaje que cubra tres grandes bloques para lograr un crecimiento sostenible y estable:

Saneamiento de las finanzas públicas ,

, Medidas para detener el constante crecimiento del déficit ,

, Reducción de la deuda , colocándola dentro de parámetros sostenibles a largo plazo,

, colocándola dentro de parámetros sostenibles a largo plazo, Y la mejora del gasto público, logrando una mayor eficientización en el uso de los recursos disponibles, con transparencia y calidad.

Magín da confianza

Entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9, Dargam expresó un claro respaldo al ministro de Hacienda, Magín Díaz, cuyo nombramiento considera crucial para la viabilidad de la reforma.

“Creemos que el perfil de Magín Díaz en el Ministerio de Hacienda es el más apropiado, porque tiene experiencia de Estado, es un gran conocedor de los sectores productivos y posee una gran vocación de diálogo y conciliación”, dijo.

Reforma laboral

Al margen del debate fiscal, el ejecutivo del Conep también abordó las dificultades en la Reforma Laboral. El principal escollo es la falta de consenso tripartito (Trabajadores, Empresas y Gobierno).

Dargam lamentó que la pieza legislativa haya obviado acuerdos previos y criticó que la comisión del Senado introdujera modificaciones que considera un “exceso de apertura y flexibilización” que “distorsionan la razón de ser de la reforma laboral”, especialmente en el tema de la cesantía.

Dicho tópico es lo que mantiene frenada la aprobación del Código Laboral, una legislación demandada por los diferentes sectores del país para actualizarla y ponerla acorde con las nuevas tendencias y desafíos que requieren los tiempos actuales, y así abordar los factores que impactan la economía nacional y el área laboral.