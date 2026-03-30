Santo Domingo. – El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) propuso hoy que el presidente Luis Abinader reduzca el Impuesto a la Transferencia de Bines Industrializados y Servicios (ITBIS), entre las medidas para hacer frente a la crisis mundial provocada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en el territorio dominicano.

Héctor Guzmán, presidente ejecutivo del PRD, propuso, además, la reducción de los impuestos a los precios de los combustibles y la recisión del Impuesto sobre la Renta.

El dirigente político consideró imperioso que el Gobierno “se apriete los cinturones” y haga un uso racional, prioritario y transparente de los fondos públicos.

La organización consideró fundamental una reorientación que asegure una mayor eficiencia y focalización en beneficio de los sectores que más lo necesitan.

Consideró que esas medidas aliviarán la carga económica que ese hecho internacional provoca en la población.

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Igualmente, Guzmán exhortó a las autoridades a manejar con prudencia los pronunciamientos en torno a Haití, y a propiciar un abordaje más integral de la crisis en ese país mediante la participación de interlocutores clave.

Haití

“El tema haitiano demanda una visión de Estado, con apertura al diálogo y la inclusión de actores con experiencia en la materia”, expresó Guzmán.

Llamó al Gobierno a viabilizar el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con países de América Latina como Venezuela, Colombia, México y Brasil, sobre la base del respeto mutuo y la cooperación.