Santo Domingo RD. – Según los resultados de la encuesta de la firma Polimetrics, filial perteneciente a Consultores Estratégicos de Marketing, SRL., el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, tiene muchas posibilidades de ganar las primarias abiertas presidenciales del PLD.

Según reveló Leandro Feliz, director de la firma, Gonzalo Castillo aventaja en algo más de 1 punto porcentual al ex presidente Fernández entre el electorado que declara su intención de votar en las primarias abiertas del PLD.

Si hoy fuesen las primarias del PLD, Gonzalo Castillo las ganaría por el 45.6% de los votos frente al 44.5% que obtendría Leonel Fernandez, un 4.9% dice que no votaría en este escenario y un 5.0% de los encuestados no contestó la pregunta. Si atendemos a la opinión mostrada por el conjunto total de la población, la ventaja es mayor, pues ahí Castillo está 5 puntos por arriba de su competidor Fernández, con los siguientes porcentajes: el 39% votaría por Gonzalo Castillo, el 34.2% por Leonel Fernández, el 20.5% no votaría y el 6.3% NS/NC. Los resultados fueron dados a conocer en una rueda de prensa en el hotel Embajador.