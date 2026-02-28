Seis muertos, incluido un diputado, al estrellarse un helicóptero en el oeste de Kenia

Nairobi.– Seis personas, entre ellas el diputado keniano Johana Ng´eno, murieron este sábado al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en el oeste de Kenia, según informó la Policía.

El accidente ocurrió en el condado de Nandi en torno a las 16:45, hora local (13:45 GMT), precisó el jefe de la Policía de ese territorio, Samuel Mukuusi.

Según medios locales, el helicóptero realizó un aterrizaje de emergencia antes de incendiarse en la localidad de Chepkiep, adonde acudieron los equipos de emergencia.

Emurua Dikirr

Entre los fallecidos se encuentra Ng´eno, nacido en 1972 y diputado de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) por la circunscripción de Emurua Dikirr, en el condado de Narok (suroeste).

«Estoy profundamente entristecido por el trágico fallecimiento de nuestra colega, el honorable Johana Ng’en´o, y otros kenianos tras el devastador accidente de helicóptero. Esta es una profunda pérdida», afirmó el diputado Babu Owino.

Los detalles del accidente siguen sin estar claros, pero fotos que circulan en redes sociales muestran el helicóptero envuelto en llamas en una zona montañosa con árboles.