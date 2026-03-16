El lanzador italiano Aaron Nola ante México en el Clásico Mundial, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Miami.— El lanzador derecho Aaron Nola abrirá el partido de Italia en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol del lunes por la noche frente a Venezuela, en sustitución de Michael Lorenzen.

Francisco Cervelli, el venezolano que dirige a la selección italiana, señaló que tomó la decisión el domingo, pero esperó hasta el lunes para hacer el anuncio.

“Fue mi instinto”, manifestó. “Todos están disponibles, pero creo que Nola es la persona indicada. Esa es mi opinión, y asumo la responsabilidad por mis decisiones”.

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Nola, el derecho de 32 años de los Filis de Filadelfia, se apuntó la victoria en el cierre de la fase de grupos ante México el 11 de marzo. Permitió cuatro hits en cinco entradas en blanco, con cinco ponches y una base por bolas, y realizó 69 lanzamientos.

Keider Montero, derecho de 25 años de los Tigres de Detroit, abrirá por Venezuela.

El ganador del juego enfrentará a Estados Unidos en la final el martes por la noche.