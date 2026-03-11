Leonel Fernández, David Collado y Kelvin Cruz comparten abrazo durante juego RD vs. Venezuela

Miami, EE. UU.– El expresidente dominicano Leonel Fernández y el ministro de Turismo David Collado protagonizaron un momento de cordialidad al compartir un abrazo durante el partido entre República Dominicana y Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol 2026, celebrado en el loanDepot Park de Miami.

El momento ocurrió mientras los tres observaban el encuentro correspondiente al Grupo D del torneo, en el que la selección dominicana se enfrentó al conjunto venezolano.

La escena reflejó cómo el béisbol, considerado uno de los principales símbolos de identidad nacional, logra reunir a los dominicanos incluso más allá de las diferencias políticas, en un ambiente marcado por el entusiasmo de los fanáticos que acudieron al estadio para apoyar al equipo quisqueyano.

