Senado aprueba en segunda lectura reformas al Código Procesal Penal

Santo Domingo.– El Senado de la República aprobó este martes, a unanimidad y en segunda lectura con modificaciones, el Proyecto de Ley Orgánica del Código Procesal Penal. La iniciativa, presentada por los senadores Cristóbal Venerado Castillo, Omar Fernández, Félix Bautista y Antonio Taveras Guzmán, obtuvo el voto favorable de los 25 legisladores presentes en la sesión.

El presidente de la Comisión Permanente de Justicia, Antonio Taveras Guzmán, explicó que la pieza retornó a estudio y fue sometida a ajustes en la estructura del articulado, organización de títulos y vistas, así como correcciones lingüísticas. También fueron incorporados cambios adicionales que no se habían discutido en la primera lectura.

Las reformas buscan modernizar la administración de justicia, agilizar los procesos, fortalecer la transparencia y definir con mayor claridad los roles de los actores del sistema, garantizando así el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.

El informe de la comisión establece que el proyecto procura armonizar los criterios procesales con la Ley 74-25, sobre el Código Penal, y asegurar la correcta aplicación de los mandatos constitucionales y de los tratados internacionales vigentes.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, felicitó al equipo técnico y a la comisión por el trabajo realizado, y expresó su deseo de que la Cámara de Diputados avance con la aprobación del proyecto en el menor tiempo posible.

Otras iniciativas aprobadas

Durante la sesión, los senadores también dieron luz verde en única lectura a:

Una resolución para que el Poder Ejecutivo disponga la construcción y asfaltado de calles, aceras y contenes en la urbanización Mirador Sur , sección La Otra Banda, Santiago , propuesta por el senador Daniel Rivera .

para que el disponga la en la , sección , propuesta por el senador . El acuerdo entre República Dominicana y Guinea Ecuatorial para la supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio .

entre y para la en pasaportes . Una resolución para el acondicionamiento y asfaltado de la carretera que conecta Los Sumideros con La Tranquera, en Las Lagunas de Nisibón, Higüey, iniciativa del senador Rafael Barón Duluc.

Antes de iniciar los trabajos legislativos, el Pleno guardó un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo de Jamaica por los daños provocados por el huracán Melissa.