Santo Domingo. El Senado aprobó este miércoles, en segunda lectura, el proyecto de ley que modifica los artículos 5, 12 y 14 de la Ley 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales en procesos judiciales y administrativos del Poder Judicial.

Esta reforma establece ampliar las facilidades tecnológicas y normativas para el uso de la fílmica digital o electrónica calificada por parte de los jueces, secretarios y servidores judiciales y auxiliares de la justicia.

Además, de los actores activos y pasivos del sistema, lo cual es vital para asegurar la autenticidad, integridad y validez.

La pieza, presentada por la Suprema Corte de Justicia, establece que la tramitación ante el Poder Judicial se realizará de manera digital, manteniendo la garantía del acceso presencial en las sedes de la institución.

Estas innovaciones judiciales buscan, además, implementar un sistema georreferenciado para documentar el lugar, la fecha y la hora de las diligencias de los alguaciles, a fin de mejorar la seguridad jurídica.

El Pleno del Senado sancionó, además, el proyecto de ley que crea el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, presentado por los senadores Cristóbal Venerado Castillo, Pedro Catrain y Julito Fulcar Encarnación.

Esta pieza legislativa busca garantizar la calidad y ética en el ejercicio de la esa profesión.

Se argumenta que la profesión carece de un marco regulatorio claro y preciso y que la falta de regulación y supervisión efectiva puede generar riesgos para la economía y la sociedad.

También se aprobó el proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, entre las provincias Monseñor Nouel y La Vega.