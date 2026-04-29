PLD rechaza ejecuciones policiales y llama a fortalecer prevención de violencia

La subsecretaria de Defensa y Seguridad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yineuri Díaz, afirmó que el eje central de la seguridad ciudadana debe ser la prevención de la violencia y no la reproducción de la misma a través de actuaciones fuera del marco legal.

Díaz señaló que la Policía Nacional tiene la función de prevenir el delito y garantizar la convivencia entre los ciudadanos, por lo que las ejecuciones extraoficiales contradicen el mandato institucional.

Según la representante técnica, el uso de la fuerza letal sin un proceso judicial previo no soluciona la problemática de inseguridad, sino que fomenta un ciclo de violencia.

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La subsecretaria enfatizó que, independientemente de la acusación contra un individuo, el protocolo correcto exige la detención y el inicio de un debido proceso en coordinación con el Ministerio Público.

PLD llama a respetar Constitución

En este sentido, subrayó que ningún agente de la fuerza pública posee la facultad legal de quitar la vida, derecho que está garantizado por la Constitución de la República.

Ante la percepción de que estas prácticas representan «mano dura», Díaz indicó que gestiones anteriores han demostrado que estas acciones no detienen la criminalidad.

Asimismo, planteó la necesidad de dar seguimiento a los procesos judiciales para evitar que los detenidos sean puestos en libertad por fallas en el sistema, sugiriendo además una revisión del Código Penal para optimizar la relación de trabajo entre la policía y el Ministerio Público.

Finalmente, la vocera del PLD reiteró el rechazo de su organización a las ejecuciones, instando al Ministerio de Interior y Policía a concentrar sus esfuerzos en planes de prevención y protocolos de detención adecuados.