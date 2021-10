Senador Bauta la emprende contra colega Taveras Guzmán por el barrilito

Santo Domingo.-El senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista “Bauta” Rojas Gómez, la emprendió en la sesión de este martes contra su colega Antonio Taveras Guzmán de la provincia Santo Domingo, por un tuit en el que expresa estar a favor de que el barrilito (Fondo de compensación social), sea eliminado por «rayar en acto de corrupción».

“Cállese que estoy hablando, Cállese que estoy hablando”, le dijo Bauta a Taveras Guzmán cuando empezó a hablar en su turno y éste lo interrumpió a lo que Taveras Guzmán respondió: “Exijo respeto, cállese usted”.

“Usted representa el antipartido y el antiSenado en este hemiciclo”, le dijo Rojas Gómez.

“Yo le voy a decir a usted que sí pasaron los incentivos, porque ya los empresarios de Herrera (de cuya asociación Taveras Guzmán fue presidente), atento a incentivos se hicieron ricos y acumularon, que pasaron todos los privilegios de los que se han hecho multimillonarios en este país, atento a incentivos. Esos son incentivos, los otros (el barrilito) son estafas”, agregó el legislador de Hermanas Mirabal.

Senador Bautista “Bauta” Rojas Gómez

Bauta, del partido Fuerza del Pueblo que lidera el tres veces presidente de la República, Leonel Fernández, dijo estar de acuerdo “con que se eliminen todos los privilegios, pero no estoy de acurdo con actitudes demagógicas y oportunistas”.

El exministro de Salud aseguró además que no tiene asesores “de decenas de miles de pesos”.

Más adelante, Taverás Gusmán tomó un turno y aseguró que no había dicho nada contra ningún colega en término personal.

“Aquí nadie puede decir que yo tengo un jodío privilegio, y busque usted (Bauta) los asesores que yo tengo. Aquí paga el Senado a la Comisión de Justicia (que él preside), creo son 80 mil pesos a un asesor, los otros los pago yo con mi dinero de aquí, con mi dinero, ni con barrilito”, sostuvo.

“Podemos tener diferencias políticas y hasta ideológicas, pero lamentablemente, cuando no se quiere debatir política, nos vamos a la diatriba y a las miserias personales”, agregó.

Taveras Guzmán dijo que ha felicitado al grupo de 29 senadores que firmaron un proyecto que busca eliminar exenciones y privilegios, al cual no se unió, pero dijo que lo relativo en el proyecto contra, zonas francas, turismo y educación, es una atentado contra la economía.

Aseguró que llegó a la política para construir, no a destruir ni a sembrar odio ni rencores. “Vengo a debatir cómo es que vamos a lograr un país decente, si usted no quiere eso, tampoco me importa, pero este pueblo sí”, le dijo Taveras Guzmán a Rojas Gómez.

Senador Antonio Taveras Guzmán

Este martes los senadores aprobaron en primera lectura, el proyecto de ley que busca derogar leyes y artículos sobre exenciones fiscales y privilegios de los que gozan legisladores, empresas y otros sectores, a fin de hacer frente a la situación económica que vive el país, fruto de la pandemia del covid-19.

Esta pieza refiere que, para lograr la estabilidad económica del país, se hace necesario un esfuerzo colectivo, de todos los actores de la vida económica y social del país, su participación directa e indirecta en las decisiones públicas, cohesionando un sentimiento de nación.