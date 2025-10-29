Senadores apresuran declaración de emergencia por lluvias: ¿qué opinas?

Deplorable que senadores se adelantaran al decir que aprobarían declarar el estado de emergencia por las lluvias de Melissa. Paciencia.

Será en 2026 cuando, según la Cepal, la economía dominicana volverá a repuntar. Por ahora hay que conformarse con que no es de las peores.

El presentador de Despierta América, Raúl González, no tenía necesidad de declarar su inclinación sexual. ¿No les parece?

Sería bueno saber si en verdad César el Abusador fue el autor intelectual del atentado a David Ortiz. Nunca se supo nada. ¿Se acuerdan?

De no ser por las estadísticas costaría aceptar que el dominicano ha reducido la ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Estaría pasando algo?

Trump ha impulsado desde temprano la fórmula J. D. Vance-Marco Rubio al dejar entrever que no buscará un tercer mandato. ¿De acuerdo?

El exsenador del PLD, Charlie Mariotti, está tan concentrado en su precandidatura que sus ocurrencias no se sienten. ¿Verdad?

Lula da Silva salió tan entusiasmado de su entrevista con Trump que se declaró dispuesto a mediar ante Nicolás Maduro. ¿Es necesario?