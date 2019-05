Santo Domingo.-El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, calificó de irritante y violatoria de la Ley del Régimen Electoral, la resolución emitida por la Junta Central Electoral mantenido el arrastre en 6 provincia y eliminándola en otras 26.

El también secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó que el voto de arrastre viole la Constitución como se argumenta, sino que es una modalidad de votación.

Consideró que la JCE ha errado en su resolución y ha transgredido la Ley porque ha establecido privilegios con su decisión.

“Creo que la JCE con esa resolución a simple vista, porque no la conozco, ha errado, pues estableció diferencias y un privilegio irritante, porque no se puede aplicar una normativa para una parte de la población, y esta vez la junta violó la Ley”, enfatizó.

Pared Pérez dijo que va analizar jurídicamente cuando sea publicada la resolución para determinar en que se basó para tomar la decisión de eliminar el arrastre en 26 provincias y mantenerlo en seis.

Para sustentar su tesis de que el arrastre no viola la Constitución, leyó los artículos 77 y 208, que se refieren al voto directo, que defendió no se delega en nadie.

“No es verdad que el arrastre viole la Constitución”, sostuvo Pared Pérez.

El senador José Ignacio Paliza, representante de Puerto Plata, respondió a Victoria, y dijo que el PRM sometió una modificación al proyecto de Ley, donde proponían cuatro niveles de votación, no de arrastre. “que quizás por la prisa usted que era el presidente en funciones no leyó”.

Paliza del PRM, defendió la posición de su partido en torno a la eliminación del arrastre no porque le acompañe un interés electoral, sino por una concepción de principio.

“Entendemos que la resolución dada por la JCE es inaceptable, ya que lo que ha hecho es categorizar a los ciudadanos a ejercer el voto de dos formas, por lo que la misma es inconstitucional y discriminatoria”, dijo.

“El PRM ha asumido una posición de defensa de la eliminación del arrastre, por principio, no porque le acompañe un interés político particular, sino que lo asumimos por una posición de principio, acogiendo los artículos 77 y 208 de la Constitución que dice que el voto es directo, de que se le entregue a los dominicanos una boleta para decidir su futuro”, agregó.

Arístides Victoria Yeb, de la provincia María Trinidad Sánchez, consideró que “el PRM no debió pactar con los partidos en torno a la aprobación de la referida ley si no estaban de acuerdo y el PRM pactó y votó por esa ley que ahora cuestionan”.

Al responder al presidente del PRM y senador puertoplanteño, el vicepresidente del Senado, Victoria Yeb, quien presidió la comisión que estudio la Ley Orgánica del Régimen Electoral, descartó que el PRM haya hecho el reclamo ante la JCE “por principio, porque entonces no debió pactar por principio con las fuerzas políticas, lo que aquí pactó con nosotros el PLD y que se aprobó de manera unánime”.

“Esta Ley es producto de un pacto, el PLD pactó con ustedes, prohibir inauguraciones 40 días de los comicios municipales, y 60 días antes de las elecciones presidenciales, y establecer el voto preferencial”, expuso el senador por María Trinidad Sánchez.

Señaló que “aquí con este tema no deben hablar cosas que no son. Debieron decir que no iban aprobar esa Ley, y ustedes pactaron, y votó por esa Ley, Este es un tema político, y cada quien tiene su propia realidad en su provincia”.

Manifestó que la decisión de la JCE la van esperar para analizarla y estudiarla para ver en que se basó el tribunal comicial para emitir la resolución del voto preferencial, para luego dar una respuesta oportuna.

De su lado, Dionis Sánchez, representante por Pedernales, criticó la resolución emitida por la JCE al eliminar el arrastre en 26 provincias y mantenerla en seis.

Indicó que la JCE está con su decisión suplantando la función del Congreso Nacional, debido a que ha modificado la ley, función que solo está reservada a los senadores y diputados.

También el senador de Samaná, Prin Pujals estimó que no puede haber privilegio para ningún senador, ya que todos tienen el mismo derecho constitucional.

Agregó que la JCE con su resolución crea privilegios para los senadores de las provincias con mayor cantidad de votante y perjudica a los de las demarcaciones con menor cantidad de votantes.

Mientras que el senador por Monseñor Nouel, Félix Nova consideró que la JCE ha actuado incorrectamente, porque ha fraccionado la Ley Electoral número 15-19

Apuntó que al PLD le ha ido muy bien con el modo de arrastre en las últimas tres elecciones “A mí no me desagrada el voto de arrastre porque es un premio al trabajo, necesariamente al PLD no le va a perjudicar porque somos una realidad y sus fuerzas volverá a reflejarse en el 2020”.

Amable Aristy Castro, expresidente del Senado y presidente del Partido Liberal Reformista (PLR) recordó que no votó por la Ley Electoral y que advirtió que había leyes que no se podían festinar en su aprobación.

Dijo confiar en la honorabilidad de los miembros de la JCE, al afirmar que le sorprendió mucho la decisión del órgano electoral, porque todos los senadores son iguales.

“Indudablemente esa resolución irá al Tribunal Constitucional y la misma estamos seguro será declarada inconstitucional”, afirmó Aristy Castro.

Se inscribió en la opinión de que la ley debe aplicarse en las 32 provincias, y apeló a los miembros de la JCE modificar la resolución a fin de que esta no favorezca a un determinado sector político.

El senador por La Vega, Euclides Sánchez advirtió de una crisis electoral generada por la incapacidad de la oposición, y valoró que el PLD cada vez más se consolidad como la primera fuerza política.

Dijo que el 16 de febrero el mapa electoral aparecerá morado, situación que va a rechazar la oposición alegando fraude.

Enfatizó que “hay propósitos desestabilizadores, por lo que es necesario que los peledeístas piensen de aquí en adelante que se pretende crear un ambiente no propicio para las elecciones del 2020”.