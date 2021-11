Ozuna, la megaestrella de la música urbana y Anthony Santos, el Mayimbe de la Bachata se enfrentan en los tribunales. La causa de la disputa: la hija del bachatero que literalmente muere de amor por “el negrito de los ojos claros”. Pero calma, que no corra la sangre. El enfrentamiento es en sentido figurado y la trama del videoclip del tema “Señor Juez” cantado a dúo por ambos iconos de la música latina, y el cual se llevó los aplausos del público cuando lo interpretaron en la….entrega de los Grammys Latinos.

Como una noche histórica fue calificada la 22 versión de los afamados premios Latin Grammys, realizado en Las Vegas, Nevada, llena de todo el glamour que generan las personalidades que pertenecen a la industria de la música y del entretenimiento. Una de las participaciones más esperadas fue la de un futuro clásico de la bachata titulado como “Señor Juez” interpretada por dos grandes de la música latina Ozuna y Anthony Santos unieron sus voces para cantar el éxito del momento de uno de los ritmos caribeños más disfrutados del momento. Cabe destacar que este tema fue escrito por Alexis Antonio Rodríguez Durán y Anthony Santos.

Nuevamente el romanticismo de la bachata llegó a los Latín Grammys de la mano del apasionado tema “Señor Juez”, una unión explosiva de dos de los mejores intérpretes tropicales y una letra maravillosa de esta canción que sigue rompiendo fronteras.

Dos artistas sin ego, actitud, protagonismo, respeto y calidad musical en todos los aspectos, ambos de dos países hermanos, considerados musicalmente como una sola tierra como son República Dominicana y Puerto Rico. Esta melodía te vuelve adicto. ¡Qué gran pieza de música esta! ¡Viva la República Dominicana y Puerto Rico!, expresaron sus seguidores en las redes.

Letras como esta, hacen que los seguidores de este género musical se mantengan cautivos a un ritmo cautivador y para enamorados cargados de sentimientos y en líricas jurándose un amor eterno.

“Pero dime algo, Ozuna: Señor juez, soy culpable. Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable, he cometido un delito y no merezco mi libertad. Anthony Santos: Qué tristeza tan grande. Qué ironía, qué sorpresa de la vida tan grande, esa mujer por la que tú estás aquí, yo soy el padre, este dolor no tiene perdón, está acabando mi vida, no hay castigo que sane está herida, el tiempo no vuelve atrás, Uh-oh-oh”, forman parte de la interesante lírica de es bella un romántica canción con los verdaderos colores de una bachata tradicional rica en sentimiento.



Por: José Zabala