Temperaturas calurosas superiores a los 34 grados Celsius en gran parte del país con algunos aguaceros y tormentas eléctricas en las provincias de El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Baoruco producida por una vaguada informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará con nubosidad dispersas en la mañana, temperaturas calurosas entre 33 a 35 grados con aguaceros moderados en el transcurso de la tarde.

Mientras en las provincias de San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia el cielo estará medio nublado en ocasiones con aguaceros moderados y en ocasiones tormentas eléctricas en la tarde, comunicó Indomet en el pronóstico de hoy.

Las temperaturas están calurosas por la incidencia de un componente de viento del este/sureste que arrastra sensación calurosa desde el mar Caribe y lo transporta hacia la superficie terrestre.

En el mar el oleaje está bueno de 3 a 4 pies de altura condiciones favorables para que puedan navegar todas las embarcaciones y los turistas puedan bañarse en las playas, según el pronóstico marino.

Indomet comunicó que vigila una onda tropical en la costa occidental de África y las Antillas Menores que presenta una probabilidad de 40% para alcanzar la categoría de ciclón tropical, sin embargo, en los próximos 7 días podrían alcanzar algún desarrollo porque se desplazará con zona más favorable.

Meteorología comunicó que mañana siguen activas las condiciones de lluvias porque una onda tropical estará moviéndose sobre el territorio nacional y en combinación con los efectos de la vaguada en altura estarán ocasionando aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y posibles ráfagas de viento hacia poblados de las provincias Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo.