Santo Domingo.- Seguirán las altas temperaturas en República Dominica mientras que una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, combinada con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, provocará la tarde de este sábado incrementos nubosos acompañados de aguaceros, de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explicó este viernes que las precipitaciones se concentrarán especialmente en provincias de las regiones noreste, norte, suroeste, así como en la zona fronteriza y la cordillera Central.

Asimismo, informó que se mantiene bajo vigilancia una onda tropical situada sobre la costa occidental de África. Durante el fin de semana y principios de la próxima semana, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo gradual de este sistema.

En las próximas 48 horas presenta una probabilidad muy baja de convertirse en ciclón tropical; sin embargo, en los próximos siete días, esa posibilidad aumenta a un 40 %.

“Debido a su posición geográfica, la seguimos estrictamente y recomendamos estar atentos a nuestros próximos boletines”, señaló Indomet.

Altas temperaturas siguen

El organismo también indicó que las temperaturas continuarán muy elevadas, debido a la época del año (verano) y al viento cálido y húmedo del este/sureste.

Recomendó a la población mantenerse hidratada con abundantes líquidos, preferiblemente agua, usar ropa ligera de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados y evitar la exposición solar entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Recordó que los niños y las personas envejecientes son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.