Serrat se retira de los escenarios

Santo Domingo.- Serrat se retira.

El anuncio cayó este miércoles como balde agua fría en sus millones de fanáticos diseminados por el mundo.

Para algunos es un retiro como otros que han quedado en papel periódico.

Pero conociendo al Nano, sus firmes convicciones y su invariable accionar, es obligatorio tomarle la palabra.

El anuncio lo hizo su disquera y minutos después en su Instagram establece que lo quiere hacer en compañía de su público, encima de los escenarios, no desde las letras frías de una red social.

Serrat se retira con una gira de conciertos que iniciará el 27 de abril de 2022 en Nueva York, con la que recorrerá América Latina y España, donde concluirá el 23 de diciembre en la ciudad de Barcelona.

«Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga», explica el cantante de 77 años al periódico El País, a pocas horas de conocerse la decisión.

Ha dejado claro que seguirá tocando y componiendo en su casa, que es posible que grabe un disco, pero no volverá a los escenarios.

El poeta, escritor, cantautor, compositor, músico y actor, se presentó por primera vez en público el 18 de febrero de 1965 en el programa «Radioescope», de Radio Barcelona, y presentó su último concierto en febrero de 2020.

Su discografía es bastante extensa y en ella sobresale Mediterráneo, el parteaguas de 1971 que hizo voltear la mirada de América Latina hacia la canción española.

Con apenas 26 años de edad y cuatro de carrera, daba a luz al disco que marcaría el antes y el después en la vida del cantautor y de esa canción española.

Los temas de Mediterráneo fueron compuestos por Joan Manuel Serrat, letra y música, excepto la letra de Vencidos, basado en un poema de León Felipe. Contó con arreglos de los grandes maestros de la música Juan Carlos Calderón, Gian Piero Reverberi y Antoni Ros-Marbà y con dirección musical de los dos primeros.

La canción homónima de este octavo álbum, editado por la compañía discográfica Zafiro/Novola, es considerada una obra maestra y al decir de expertos es la de mayor éxito e influencia de la historia del pop rock español, mientras, para la revista Rolling Stone es la mejor canción del pop español.

En una entrevista concedida en 1971 a la revista Lectura de España, Serrat habló por primera vez de su retiro al revelar que obedeció a que deseaba estar tranquilo y sobre todo, trabajar en serio y sin preocupaciones.

Y se lo tomó tan en serio que desde su salida al mercado Mediterráneo ha marcado generaciones, fue, es y seguirá siendo referente para artistas de todas las corrientes musicales, y a pesar de que es un disco de solo media hora de duración, continúa provocando las mismas sensaciones a medio siglo de su aparición.

50 años después, ese mismo Serrat, más entrado en años, más pragmático, anuncia su retiro, esta vez no hay búsqueda de otro Mediterráneo.

Se retira Serrat, el artista universal.

Se retira Serrat, el amigo de los dominicanos.

Se retira Serrat, pero nos deja su Mediterráneo infinito.

Opiniones

Pavel Núñez

Pavel Núñez

Para la canción podría significar muchas cosas el retiro de tan genial exponente, más Joan que ha llevado una canción y una vida tan inteligente, debemos entender también su puntual necesidad de descanso.

Si bien es cierto que los cantores en su mayoría duran hasta el último día en las tablas, también no es menos verdad que Joan Manuel Serrat nos ha regalado la eternidad de sus versos.

Entiendo justo que a un genio que ha dado tanto, le demos ahora la tranquilidad del apoyo en su despedida, pues con él la música lo ha ganado todo y nosotros por consecuencia, y me parece prudente el que elige el silencio después de haberlo dicho todo.

Alexis Casado

Alexis Casado

«Decir amigo

Es decir juegos

Escuela, calle y niñez

Gorriones presos

De un mismo viento

Tras un olor de mujer»

Hablar de Juan Manuel para mí es decir amigo, como Víctor o los otros que vemos pocos. Yo lo siento así, porque crecí con sus canciones.

Aunque no suban a los escenarios nunca se apartarán de mí. Me parece que están un poco como Miguel Ríos y Johnny Ventura, anunciando un retiro que nunca llegará.

EL DATO

Serrat en los deportes

En cierta ocasión Joan Manuel le confesó al empresario artístico dominicano Alexis Casado que cuando se retirara le gustaría dedicarse a la narración deportiva en televisión. ¿Quién le cumplirá este sueño?