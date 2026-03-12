La historia reciente de “Revelación del Año” en Premios Soberano demuestra que este galardón suele reconocer el impacto inmediato de un artista, muchas veces impulsado por el éxito viral, las redes sociales o una canción que domina las plataformas digitales.

Santo Domingo.- Cada año, cuando se anuncian los ganadores de los Premios Soberano, uno de los galardones que mayor expectativa genera es el de “Revelación del Año”, una categoría que reconoce a artistas dominicanos que irrumpen con fuerza en la industria musical.

Sin embargo, ganar esta estatuilla no siempre garantiza una carrera artística consolidada. En los últimos años, los ganadores de este reconocimiento han seguido caminos muy distintos: algunos continúan creciendo en la música dominicana, mientras otros han visto disminuir el impacto que, en su momento, los llevó a la cima.

A continuación, un vistazo a qué ha pasado con las últimas cinco “Revelaciones del Año” de los Premios Soberano y cómo ha evolucionado su carrera tras alcanzar ese momento de gloria.

2019: Lo Blanquito, del fenómeno juvenil a caminos separados

El grupo urbano Lo Blanquito ganó el Premio Soberano a Revelación del Año en 2019 tras el éxito masivo de su tema “Telacuti”, que se convirtió en un fenómeno entre el público joven.

La agrupación, integrada por Soco, Beto, Lean y El Sholivery, parecía encaminada a convertirse en uno de los proyectos urbanos más prometedores del momento, llegando incluso a firmar con Sony Music Entertainment con miras a internacionalizar su música, lo que no lograron.

Agrupación Lo Blanquito, ganadores de la categoría «Revelación del Año» en Premios Soberano 2019.

En 2022, el grupo se disolvió y sus integrantes tomaron rumbos individuales. Aunque algunos continúan vinculados a la música, el proyecto que los llevó a ganar el galardón dejó de existir.

Algunos lograron consolidar su carrera en la música dominicana, mientras otros tomaron caminos distintos tras alcanzar la fama con el galardón que reconoce a los nuevos talentos de la industria.

2021: La Ross María, de fenómeno viral a nueva etapa musical

La cantante La Ross María se convirtió en una de las historias virales más impactantes de la música urbana dominicana. Con apenas 17 años, su canción “Mi regalo más bonito” se volvió tendencia durante la pandemia.

Ese éxito la llevó a ganar Revelación del Año en Premios Soberano 2021 y posteriormente a colaborar con el bachatero Romeo Santos en el tema “Tú vas a tener que explicarme”, lo que impulsó su proyección internacional.

La Ross María tras recibir su estatuuilla como Revelación del Año en Premios Soberano 2021, tras pandemia.

Durante su carrera, la joven Rosa María Pineda ha sido abierta al reconocer que ha enfrentado episodios de ansiedad y depresión. Actualmente continúa activa en la música, pero con un nuevo enfoque. En los últimos meses ha mostrado un renacimiento espiritual, que la llevó a lanzar el tema cristiano “Abre la puerta”, que acumula más de 7 millones de reproducciones en YouTube.

2023: Manerra, la revelación de la música alternativa dominicana

Manuel Ramón Vásquez (Manerra).

En Premios Soberano 2023, el reconocimiento fue para Manuel Ramón Vásquez, artísticamente conocido como Manerra, un programador de radio que se convirtió en cantautor y representa una propuesta distinta dentro de la escena musical dominicana.

Su estilo mezcla música alternativa, folk y pop, alejándose del sonido urbano que suele dominar esta categoría. Además, el artista es cinco veces ganador en los Premios Indie Dominicano.

Manerra también cuenta con formación académica en música y derecho, y ha sido reconocido en diversos espacios culturales del país. Su carrera continúa desarrollándose dentro de la escena independiente, y este año figura nuevamente como nominado a Premios Soberano en la categoría “Cantante Solista”.

2024: El Rubio Acordeón, el auge del merengue típico

El merenguero típico El Rubio Acordeón fue reconocido en Premios Soberano 2024 como Revelación del Año, tras popularizar el tema “Mariela”.

Enmanuel García Batista artista ha sido una de las figuras que impulsa el crecimiento del merengue típico entre las nuevas generaciones, un género que ha experimentado un resurgir en los últimos años.

El Rubio Acordeón

Tras ganar el premio, su carrera ha continuado en ascenso con presentaciones dentro y fuera del país y colaboraciones con artistas de otros géneros, lo que ha contribuido a llevar el merengue típico dominicano a nuevos públicos.

Este año, su nombre figura nuevamente como nominado en Premios Soberano, esta vez en la categoría “Conjunto Típico”.

2025: Lomiiel, nueva apuesta del dembow

El artista urbano Lomiiel se convirtió en Revelación del Año en Premios Soberano 2025 gracias al impacto de su tema “Hay Lupita”, que logró posicionarse en plataformas digitales y ampliar su visibilidad en la escena del dembow dominicano.

La canción también le valió el galardón en Premio Lo Nuestro 2025, en la categoría “Mejor Canción Dembow”.

Marcos Santana, nombre real del exponente urbano oriundo de La Romana, ha colaborado con figuras internacionales del género en busca de consolidar su carrera. El artista ha realizado giras por Estados Unidos y América Latina, participando como telonero de Travis Scott y trabajando con artistas como Farruko, De La Ghetto, Omar Montes y RVFV.

Marcos Santana (Lomiiel)

Aunque ganar como “Revelación del Año” representa un impulso importante, el verdadero reto para estos artistas ha sido mantenerse vigentes en una industria marcada por las tendencias y la viralidad.

Una categoría que premia el momento… pero no garantiza permanencia

La historia reciente de “Revelación del Año” en Premios Soberano demuestra que este galardón suele reconocer el impacto inmediato de un artista, muchas veces impulsado por el éxito viral, las redes sociales o una canción que domina las plataformas digitales.

Sin embargo, mantener ese impulso puede ser un reto. Mientras algunos artistas logran convertir la revelación en una carrera sólida, otros ven cómo la popularidad inicial se desvanece con el tiempo.

En una industria marcada por las tendencias digitales y la rapidez con la que cambian los gustos del público, el verdadero desafío comienza después de levantar la estatuilla: seguir siendo relevante cuando pasa el momento de la revelación.

¿Quién ganará este año?

Este año, cuatro artistas emergentes compiten por el reconocimiento que destaca al talento nuevo con mayor impacto en la escena artística dominicana durante los últimos meses.

Los nominados son Dalvin La Melodía, Ebenezer Guerra, Martha Candela y La Fiera Típica, quienes han logrado captar la atención del público y abrirse paso en la industria con propuestas musicales que han ganado presencia en medios, plataformas digitales y presentaciones en vivo.