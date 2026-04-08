Shakira hace dura confesión sobre su ruptura con Gerard Piqué: “Me reconstruí pieza por pieza”

Madrid, España. – En la antesala de su esperada residencia europea en el recién bautizado Estadio Shakira que inicia el próximo 18 de septiembre con 11 funciones agotadas en pocas horas, la superestrella colombiana Shakira concedió su única entrevista para un medio español antes de aterrizar con su Las mujeres ya no lloran World Tour en la capital.

La conversación se transmitió este martes en el nuevo late show de TVE, «Al cielo con ella», conducido por Henar Álvarez, y fue grabada en México. En ella, la artista abre su corazón para hablar de temas que han marcado su vida en los últimos años: su separación de Gerard Piqué, el sacrificio que hizo por sus hijos, el rol de la mujer en la sociedad actual y cómo la música la ayudó a reconstruirse.

“Me rompí en mil pedazos, pero me reconstruí” Sin mencionar directamente a Piqué, Shakira admitió que atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fin de su relación en 2022: “Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos… Me reconstruí a mí misma pieza por pieza.” La cantante explicó que, para superar esa etapa, emprendió “un viaje hacia lo más profundo de sí misma”, donde encontró fuerza en la música: Quizas te interese: Obispado de San Sebastián exige retirar video de Tokischa semidesnuda en basílica “En ese viaje encontré mi propia fuerza… la fuerza de la loba. No solo preguntarme por qué caí, sino decidir que era momento de levantarme y sacar a mi familia adelante.”

Su música como terapia: del dolor a los diamantes

Shakira reveló que su proceso culminó con la creación de Session 53 con Bizarrap, canción que definió como:

“Un grito a la libertad y al amor propio, la mujer que ya no llora.”

Agregó que sus fans han sido parte fundamental de su evolución:

“Me han visto crecer, enamorarme, romperme, equivocarme, levantarme… Han estado ahí 30 años.”

El peso del rol femenino en la sociedad

La artista reflexionó sobre la presión que enfrentan las mujeres:

“Nos han querido colocar en una vitrina, ser lindas, perfectas, traer dinero a casa, cuidar a los hijos… La presión es enorme.”

Advirtió sobre la “competencia absurda entre mujeres”, pero celebró que está surgiendo un espíritu de rebeldía:

“Eso me da esperanza. Las cosas están cambiando.”

El sacrificio por sus hijos: “No me arrepiento”

Shakira reconoció que puso en pausa su carrera durante años para priorizar el bienestar de Milan y Sasha, especialmente cuando vivían en Barcelona:

“Perdí muchas oportunidades por no poder vivir en Estados Unidos… Pero cuando la vida da limones, hay que hacer limonada. No me arrepiento por mis hijos.”

También afirmó que sanar era fundamental para ellos:

“Para mis hijos ha sido un ejemplo de amor propio y lucha.”

Humor para sobrevivir

A pesar de las dificultades, confesó que su principal mecanismo para afrontar el dolor ha sido el humor:

“Hay que reírse de la vida antes de que la vida se ría de nosotros.”

Shakira se prepara para encender Madrid

Con una residencia histórica, 11 conciertos agotados y un tour global en marcha, Shakira llega a España en uno de los momentos más sólidos y renovados de su carrera: