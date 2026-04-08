Obispado de San Sebastián exige retirar video de Tokischa semidesnuda en basílica

España. – El Obispado de San Sebastián, en el norte de España, exigió este miércoles el retiro inmediato de las imágenes difundidas en redes sociales donde aparece la rapera dominicana Tokischa Altagracia, semidesnuda dentro de la Basílica de Nuestra Señora del Coro.

La diócesis confirmó que ya se ha comunicado con la productora responsable del material, mientras analiza si los hechos podrían derivar en acciones jurídicas o canónicas, de acuerdo con un comunicado oficial.

“Uso indebido de un espacio sagrado” El Obispado lamentó profundamente el uso del templo para la grabación, afirmando que el contenido difundido es “incompatible con el respeto debido a un lugar sagrado” y que “hiere la sensibilidad religiosa de los fieles”. La institución recordó que, según el derecho canónico, en un espacio sagrado solo pueden realizarse actividades que promuevan el culto, la piedad y la religiosidad. Aunque el obispo puede autorizar usos excepcionales como conciertos o exposiciones, este no fue el caso.

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Permiso negado previamente

La diócesis explicó que en julio del pasado año la productora solicitó autorización para grabar una escena “breve, contemplativa y respetuosa” dentro de un templo. Sin embargo, tras evaluar el historial tanto de la productora como de Tokischa, se les comunicó por escrito que ninguna grabación sería autorizada en las iglesias y ermitas de San Sebastián.

Pese a esta negativa, la productora gestionó directamente el acceso con responsables de la basílica, “silenciando el contenido real del proyecto y la prohibición previamente emitida”.

Denuncia judicial en curso

Tras la difusión del video, la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una denuncia judicial contra la artista dominicana, alegando vulneración del respeto debido a los lugares de culto.

Tokischa, conocida por su estilo irreverente y controvertido, no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el incidente.