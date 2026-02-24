Ciudad de México garantiza seguridad y atención eficiente durante el concierto de Shakira

Ciudad de México.– El Gobierno de la Ciudad de México alistó un operativo con cerca de 6.500 personas de diversas dependencias para garantizar seguridad y «atención eficiente» a los asistentes al concierto gratuito de la cantante colombiana Shakira, programado para este domingo 1 de marzo en el Zócalo capitalino.

Acciones de la autoridad para el concierto de Shakira

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, dijo que se trata de un evento «muy importante», por lo que también sostuvo que existen condiciones para la realización de este concierto público, tras el operativo militar en Jalisco y posteriores manifestaciones violentas desatadas por la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, que han cancelado otros eventos masivos.

En el operativo, participarán, entre otras instancias, las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Atención y Participación Ciudadana, Salud, Cultura y Protección Civil, así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Locatel y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), según detalló la jefa capitalina.

«Sabemos que la población está entusiasmada. Estamos preparándonos muy bien para que no se sature el Zócalo, que la población sepa que a lo largo de al menos tres avenidas, las principales (…) Estamos organizándonos bien para que se pueda disfrutar del concierto de Shakira», dijo la jefa capitalina.

Medidas de movilidad y recomendaciones para asistentes

Brugada explicó que el concierto se acercará al público con apoyo de pantallas y audio en avenidas principales de acceso al Zócalo, como 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo, además de un despliegue en Avenida Juárez, desde la Alameda Central y hasta el Monumento a la Revolución.

Como parte de las medidas de movilidad, la mandataria informó que las líneas 1, 2 y 9 del Metro ampliarán su servicio hasta la 01:00 horas, para favorecer el regreso seguro de los asistentes a sus destinos.

Asimismo, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que también extenderá su horario de servicio en las línea 1 Corredor Cero Emisiones «Eje Central», línea 2 «Chapultepec-CETRAM Pantitlán» y línea 5 «San Felipe de Jesús-Hidalgo» de la red de trolebuses hasta las 01:00 horas del lunes 2 de marzo para facilitar la movilidad y traslado a las personas asistentes al evento musical.



Por su parte, el titular de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, detalló que se instalarán 24 pantallas con audio en los puntos definidos, además de 12 módulos de Atención Ciudadana, Salud y Locatel.

Gómez Concheiro llamó a las familias que acudan con menores de edad a optar por las pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, y recomendó evitar bolsas voluminosas y artículos como objetos punzocortantes, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, envases de vidrio y sillas.