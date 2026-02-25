El pasado fin de semana me surgió la curiosidad de ver si los números de nuestras exportaciones estaban mostrando alguna señal hacia la diversificación de nuestros socios comerciales, por lo que inicié por lo básico y lo que entendía sería más rápido en darme esos resultados.

Preparé un prompt bien largo y detallado, insistiéndole a ChatGPT 5.2 que fuera lo más cuidadoso posible en prepararme una simple lista del Top 10 de destinos de exportación de la República Dominicana en 2024 y en 2025; luego de pensarlo por 6 minutos con 24 segundos la inteligencia artificial procedió a informarme que no podía porque la información no aparecía en formato descargable.

Esto me pareció extraño, estamos casi llegando a marzo del 2026, esa información tan básica y simple debe estar disponible, así que como le tengo poca fe a la IA en el nivel que se encuentra actualmente, decidí buscar la información directamente.

Después de invertir 2 horas de mi tiempo buscando no solo pude confirmar que, en efecto, no solo el dato crudo no está disponible, lo poco que sí aparece es contradictorio o inconsistente.

Para 2024 la Oficina Nacional de Estadísticas publicó que las exportaciones de RD alcanzaron la suma de USD$12,923.9 millones, mientras que en una nota de prensa ProDominicana reportó la cifra en USD$12,925 millones.

Sobre 2025 en enero ProDominicana informó mediante nota de prensa que las exportaciones alcanzaron los USD$14,645.2 millones pero en un dashboard de la página de la misma ProDominicana esta indica que el monto fue de USD$15,930.6 millones, o sea más de mil millones de dólares de diferencia.

¿Y el detalle del destino por país? Bien, gracias (también intenté sin resultados en las páginas de Banco Central y Aduanas).

Pero no quiero dar la impresión de que este es un problema específico a este dato o esas instituciones, la semana pasada intentaba buscar las cifras sobre el total de casos resueltos por la Procuraduría General de la República utilizando el procedimiento abreviado previsto en la ley, y el dato tampoco existe. La página de la PGR solo tiene estadísticas (con pocos detalles) sobre trámites administrativos que ahora van a pasar al Ministerio de Justicia.

Lo mismo ocurre en todas las instituciones públicas y privadas que no publican informaciones relevantes para el público en general.

El país necesita un calendario de publicación de informaciones de toda índole que facilite el seguimiento, búsqueda y acceso a las mismas, no podemos permitirnos seguir navegando a ciegas sin claridad de donde estamos y como las cosas van cambiando.

En República Dominicana necesitamos datos concretos, confiables y disponibles sobre absolutamente todo, es imposible manejarnos como nación si las decisiones del sector público y privado se realizan a ciegas o, peor aún, si se deben pagar estudios carísimos para obtener hasta la información más básica.

Si no lo vamos a hacer por una necesidad nacional de información, al menos hagámoslo para empezar a desarrollar una cultura de transparencia que permee todas nuestras instituciones.