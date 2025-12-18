Santo Domingo.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) dejó en funcionamiento la Unidad de Intervención en Crisis de Salud Mental del Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp, ubicado en la Ciudad de la Salud, con el objetivo de ofrecer atención especializada e inmediata a pacientes que presentan emergencias en el ámbito de la salud mental.

La nueva unidad cuenta con diez camas, distribuidas en cinco habitaciones, además de áreas de descanso, estante de medicamentos y un espacio habilitado para la terapia electroconvulsiva, como parte de un enfoque integral para el manejo de situaciones críticas.

Para la operatividad del servicio, el hospital dispone de un equipo multidisciplinario conformado por dos psiquiatras, cinco psicólogos y personal de enfermería, quienes brindarán atención continua, especializada y humanizada a los usuarios.

Durante el acto de inauguración, la directora de Asistencia a la Red del SNS, Rubelina Santos, destacó que la apertura de esta unidad responde a una necesidad prioritaria del sistema de salud dominicano.

“La salud mental no discrimina. Hoy puede ser un externo, pero mañana podemos ser nosotros”, expresó, al resaltar que el espacio reúne condiciones físicas adecuadas y profesionales capacitados para ofrecer atención oportuna, con calidad y calidez.

Santos indicó que esta iniciativa se enmarca dentro de las directrices presidenciales orientadas a fortalecer la atención en salud mental y aseguró que se trata de un servicio accesible para toda la población. Asimismo, afirmó que desde la Dirección de Asistencia a la Red y el SNS, bajo la dirección del doctor Mario Lama, se garantizará el acompañamiento necesario para su sostenibilidad.

Puedes leer: Cero consenso en proyecto de fusión educativa: advierten riesgo al 4 % del PIB destinado a educación

Por su parte, la encargada del Departamento de Salud Mental del SNS, Marisol Taveras, calificó la apertura de la unidad como un avance significativo para la Red Pública de Servicios de Salud.

“Hoy se hace realidad esta unidad, gracias a la disposición y el trabajo conjunto. Cuenten con todo nuestro apoyo para que funcione como ha sido diseñada y pueda brindar una atención oportuna a quienes necesiten este servicio”, manifestó.

En el acto participaron el doctor Miguel Ángel Guzmán, director del Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp, así como personal médico y administrativo del centro.

La puesta en funcionamiento de esta unidad refuerza los esfuerzos del sistema público de salud para ampliar el acceso a servicios especializados en salud mental, mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria ante situaciones de crisis y contribuir al bienestar integral de la población.