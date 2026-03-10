Durante el encuentro se analizó la situación actual de la atención materno-infantil en la República Dominicana. / Fuente externa.

Santo Domingo.– Especialistas nacionales e internacionales coincidieron en que la incorporación de un enfoque humanizado y sustentado en evidencia científica en la atención del embarazo, el parto y el nacimiento puede mejorar la seguridad de madres y recién nacidos, fortalecer la relación médico-paciente y elevar la calidad de los servicios de salud.

El planteamiento fue expuesto durante una conferencia sobre humanización de la atención materno-infantil organizada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (MUCMM)y el Hospital Materno Sofia Feldman de Brasil, considerado referente en humanización del parto.

Durante el encuentro se analizó la situación actual de la atención materno-infantil en la República Dominicana y las oportunidades para avanzar hacia servicios de salud más dignos y centrados en las personas.

El ginecólogo y obstetra brasileño João Batista, director clínico del Hospital Materno Sofia Feldman y experto de JICA, explicó que el cuidado humanizado durante el parto no se limita a un enfoque emocional, sino que cuenta con respaldo científico que demuestra su impacto en la reducción de riesgos y en la mejora de los resultados de salud materna y neonatal.

Pilares del parto humanizado

El especialista indicó que el parto humanizado se sustenta en cuatro pilares: la experiencia humana del nacimiento, la atención centrada en la mujer y su familia, el empoderamiento de las mujeres como titulares de derechos y la práctica clínica basada en evidencias científicas.

Este enfoque busca integrar los avances de la medicina con el respeto a la dignidad, las necesidades y las decisiones de las mujeres durante el proceso de parto.

Entre los derechos que se promueven dentro de este modelo figuran el consentimiento informado, la autonomía de la mujer para tomar decisiones sobre su atención, el trato digno y respetuoso, la ausencia de violencia obstétrica y la posibilidad de contar con un acompañante durante el trabajo de parto y el nacimiento.

Los especialistas también señalaron los desafíos que enfrenta la región latinoamericana en la atención obstétrica, entre ellos el uso excesivo de intervenciones médicas, como la administración innecesaria de oxitocina para acelerar el parto o la restricción de la movilidad de la mujer.

Desafíos en la región

Asimismo, se mencionaron las altas tasas de cesáreas registradas en varios países de la región, que en muchos casos superan los niveles recomendados por organismos internacionales de salud.

El presidente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, José Joaquín Puello, sostuvo que la medicina debe preservar su dimensión humana y recordó que la calidad de los servicios de salud depende tanto del conocimiento científico como del trato digno hacia los pacientes.

De su lado, el representante residente de la JICA en el país, Kota Sakaguchi, destacó los esfuerzos de la agencia para impulsar un diálogo político bajo el enfoque de co-creación con múltiples actores, con el objetivo de desarrollar junto a las autoridades dominicanas un modelo de parto humanizado acorde con las experiencias internacionales.

La jornada incluyó además exposiciones sobre el rol de la enfermería obstétrica y un panel de intercambio de experiencias entre especialistas de República Dominicana y Brasil, donde se discutieron los retos y oportunidades para fortalecer la humanización de la atención en salud materno-infantil.