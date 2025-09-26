En el marco de esta visita, el director del SNS fue reconocido como Miembro de Mérito de la Fundación Carlos III.

Madrid, España. – En busca de fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito sanitario y ofrecer un mejor servicio de salud en la República Dominicana, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, realizó una visita a diversos centros médicos en la ciudad de Madrid, España.

Durante su agenda de trabajo, el titular del SNS visitó el Hospital Universitario La Paz, donde conoció de primera mano los programas de tamizaje neonatal y diagnóstico de déficit auditivo, así como otras iniciativas exitosas en materia de atención médica.

Asimismo, el doctor Lama sostuvo un encuentro en la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, donde fue recibido por el embajador Tony Raful. En la reunión, abordaron una amplia agenda de trabajo orientada a fortalecer los lazos de colaboración entre ambos países, especialmente en el área de salud.

También te puede interesar:

En el marco de esta visita, el director del SNS fue reconocido como Miembro de Mérito de la Fundación Carlos III, distinción otorgada en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y sus valiosos aportes al fortalecimiento del sistema sanitario dominicano.

Al recibir el reconocimiento, el doctor Lama expresó que este constituye un compromiso renovado con la población dominicana.

“Este reconocimiento me impulsa a seguir dedicando mis esfuerzos al bienestar de nuestro pueblo, trabajando por la mejora de la salud pública, la gestión eficiente de nuestro sistema sanitario y la implementación de iniciativas que impacten positivamente en la vida de las personas”, manifestó.

Asimismo, destacó que desde su gestión en el SNS ha priorizado el fortalecimiento del sistema sanitario, con el propósito de garantizar servicios de calidad a quienes más lo necesitan.

De su lado, el presidente de la Fundación Carlos III, Carlos Escudero de Burón y González, resaltó que la trayectoria y entrega del doctor Lama constituyen un ejemplo para la sanidad en la comunidad iberoamericana, motivo por el cual fue designado Miembro de Mérito.

“Con este reconocimiento ponemos en valor su trabajo diario y su generosidad con la sociedad”, expresó Escudero de Burón y González al entregar la distinción.

La Fundación Carlos III, con sede en Madrid y reconocido prestigio internacional, promueve el intercambio académico, la investigación científica y la cooperación cultural entre España y otras naciones, contribuyendo al progreso social y al fortalecimiento de las relaciones internacionales.