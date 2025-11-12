Santo Domingo. – El Servicio Nacional de Salud (SNS), que dirige el doctor Mario Lama, juramentó este miércoles al doctor Emmanuel de Jesús Suazo Liberato como nuevo director del Hospital Municipal Francisco Vicente Sandoval de Boca Chica.

El doctor Suazo Liberato, cirujano pediátrico, se desempeñaba desde mayo de 2023 como subdirector médico del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, donde también fue encargado de la División de Especialidades Quirúrgicas y presidente del Comité de Bioética Asistencial.

Durante el acto de juramentación, el doctor Lama exhortó al nuevo director a continuar fortaleciendo la gestión hospitalaria, con énfasis en la atención oportuna y humanizada.

Puedes leer: Protestas por la falta de atención en el Hospital de Boca Chica

“Confiamos en que su experiencia y liderazgo contribuirán a elevar los estándares de calidad en la atención a los usuarios del hospital Francisco Vicente Sandoval”, afirmó el titular del SNS.

Por su parte, el doctor Suazo Liberato agradeció la designación y expresó su compromiso de trabajar junto al equipo médico y administrativo para garantizar servicios eficientes y centrados en el bienestar de la comunidad de Boca Chica.

Formación y trayectoria

El nuevo director es Médico Especialista en Cirugía Pediátrica egresado del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, donde también fue jefe central de residentes.

Posee una Maestría en Dirección Estratégica Especializada en Organizaciones de Salud por la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO) y se ha desempeñado como docente de Genética Médica, Anatomía y Bioética en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Universidad Central del Este (UCE) y el Grupo CTO República Dominicana.

Ha sido conferencista en jornadas del Día Mundial de la Falcemia, con enfoque en asesoramiento genético en pacientes falcémicos, y mantiene una destacada trayectoria en docencia e investigación en el ámbito de la salud pediátrica.

Con esta designación, el SNS reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los servicios públicos de salud y la profesionalización de la gestión hospitalaria a nivel nacional.