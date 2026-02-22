El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, realizó una serie de visitas no programadas a seis hospitales de Santo Domingo Norte, Monte Plata y Sánchez, con el objetivo de supervisar servicios, evaluar necesidades y reafirmar el compromiso institucional de garantizar una atención digna, humanizada y oportuna en la red pública de salud.

Supervisión en Santo Domingo Norte

La jornada inició en el Hospital Municipal La Victoria, donde Landrón se reunió con contratistas responsables del remozamiento del centro, cuya entrega está prevista para marzo, con miras a su equipamiento e inauguración en abril.

“Pronto vamos a tener un hospital nuevo”, expresó el titular del SNS, al agradecer al personal que continúa ofreciendo servicios en condiciones provisionales y reiterar el compromiso de cumplir los plazos establecidos.

Posteriormente visitó el Hospital Municipal Hacienda Estrella, donde fue recibido por autoridades locales y personal médico. Allí escuchó inquietudes relacionadas con la necesidad de fortalecer el recurso humano y mejorar los servicios.

El funcionario destacó que las nuevas plazas serán ocupadas prioritariamente por profesionales residentes en la comunidad, como parte de la política de arraigo local.

Asimismo, recordó que el presidente Luis Abinader mantiene el interés de garantizar servicios de salud dignos para la población más vulnerable.

Recorrido por Monte Plata

En el Hospital Municipal de Yamasá, Landrón supervisó las áreas de Emergencia y Facturación, conversó con colaboradores y pacientes sobre los tiempos de atención y anunció el futuro remozamiento del centro para mejorar su capacidad operativa.

Luego visitó el Hospital Provincial Doctor Ángel Contreras, donde inspeccionó el área de Emergencia y dialogó con el personal médico para verificar la disponibilidad de insumos y la calidad del servicio.

Visitas en Sánchez, Samaná

El recorrido continuó en el Hospital Municipal Alberto Gautreaux, donde el director del SNS felicitó la gestión administrativa del centro, destacando su organización y manejo financiero sin deudas.

La jornada concluyó en el Hospital Provincial Doctor Leopoldo Pou, donde entregó un equipo de rayos X, un sonógrafo y una máquina de anestesia, con una inversión de RD$5,854,392.72. Durante el acto, exhortó al personal a mantener una atención humanizada y sensible.

Además, anunció que se realizan levantamientos técnicos en los centros de salud de Las Galeras y Arroyo Barril para identificar necesidades prioritarias e integrarlos a los planes de intervención y equipamiento.

Supervisión permanente y salud digna

Con estas visitas sorpresivas, el SNS fortalece su política de supervisión continua, priorizando la terminación de obras, el equipamiento oportuno y la mejora sostenida de los servicios.

La iniciativa busca garantizar una atención eficiente, humana y digna para todos los dominicanos, especialmente en las comunidades más vulnerables del país.