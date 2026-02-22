Santo Domingo.– El psicólogo clínico Luis Vergés advirtió que los casos en los que un padre atenta contra la vida de sus hijos para provocar sufrimiento a la madre constituyen un patrón conocido como violencia vicaria, una de las formas más devastadoras de agresión emocional indirecta.

Durante su participación en el programa Reseñas, el podcast, conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez R. y Yarit Ortiz, el especialista explicó que este fenómeno busca causar el máximo dolor psicológico a la pareja a través del daño a los hijos.

Violencia vicaria: dañar a los hijos para herir a la madre

Vergés explicó que la violencia vicaria ocurre cuando el agresor utiliza a los hijos como instrumento para provocar sufrimiento extremo.

“La violencia vicaria es un fenómeno donde el instrumento de sufrimiento y dolor es indirecto. En este caso, a quien se quiere poner a sufrir es a la mujer”, afirmó.

Según el especialista, el agresor actúa con plena intención de atacar el punto más vulnerable de la víctima.

“Es una forma de decir: te voy a dar por donde más te duele”.

Este tipo de violencia representa una agresión psicológica extrema, con consecuencias devastadoras para las madres sobrevivientes y el entorno familiar.

Inestabilidad emocional y distorsión del pensamiento

El psicólogo indicó que en estos escenarios puede intervenir la llamada habilidad emocional, definida como una inestabilidad afectiva que permite cambios emocionales bruscos.

“Una persona puede cambiar de un modo afectivo a otro en cuestión de segundos”.

También abordó el concepto de suicidio solidario, presente en casos donde un adulto decide quitarse la vida y arrastra consigo a sus hijos.

Estas personas, en su distorsión mental, creen que les hacen un favor a los niños al quitarles la vida porque ellos ya decidieron morir.

Intentos de suicidio: una urgencia psiquiátrica

Vergés subrayó que cualquier intento de suicidio constituye una urgencia psiquiátrica.

Alertó sobre señales tempranas como: cambios bruscos de conducta, aislamiento social, tristeza persistente y expresiones de desesperanza

La detección temprana y la intervención profesional pueden salvar vidas.

“Therians”: conducta imitativa y búsqueda de identidad

El especialista también se refirió al fenómeno de los “therians”, jóvenes que afirman identificarse con animales.

Explicó que, cuando se trata de un movimiento masivo, no necesariamente implica un trastorno mental.

“Es una conducta imitativa, de búsqueda de identidad y aceptación”.

Advirtió que las redes sociales pueden amplificar estas conductas, especialmente en adolescentes emocionalmente vulnerables.

Uso de dispositivos electrónicos en menores

Vergés alertó sobre el uso indiscriminado de pantallas en niños.

Antes de los 6 años no se recomienda su uso.

no se recomienda su uso. Después de esa edad debe existir regulación estricta.

El uso excesivo puede afectar: el sueño, la concentración y la socialización.

La prevención comienza en el hogar

El especialista enfatizó que la prevención de la violencia y los problemas de salud mental inicia en casa mediante: observación activa de la conducta infantil, establecimiento de límites claros, acceso oportuno a atención profesional y fortalecimiento del vínculo emocional familiar.

Vergés insistió en que comprender fenómenos como la violencia vicaria permite identificarlos a tiempo y actuar para proteger a las víctimas más vulnerables.