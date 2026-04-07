Santo Domingo.– A un año de la tragedia, el testimonio de una de las sobrevivientes revive el impacto emocional que aún persiste entre quienes lograron salir con vida de aquella fatídica noche.

Milka Trejo, quien estuvo acompañada de 11 personas, todas ilesas, asegura que no ha recibido ayuda psicológica profesional, pero que ha encontrado fortaleza en su fe en Dios.

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“Yo estoy yendo a la iglesia. Este año, en mi cumpleaños, en vez de celebrarlo como siempre, pedí un culto en mi casa. Si Dios me dio una nueva oportunidad de vida, es porque tiene un propósito para mí”, expresó.

Sobreviviente decidió no presentar cargos

Aunque en un momento consideró, junto a sus allegados, emprender acciones legales, decidió no hacerlo para evitar una carga emocional mayor.

“¿De qué vale? Se cuestiona, dice que solo sumaría más peso a lo que ya llevan, tanto físico como emocional y psicológico, afirmó.

La sobreviviente describe el profundo trauma que experimentó al regresar al lugar de los hechos, quien dice que tras u año no había pasado por la zona cero.

“Cuando llegué, me temblaban las piernas, sentía un nudo en el estómago, el corazón se me quería salir. Es algo que no se supera fácil”, relató.

Asimismo, reflexionó sobre el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos. “No es lo mismo cuando alguien está enfermo y uno lo espera… pero salir feliz, a disfrutar una noche, y terminar así, es devastador”, dijo conmovida.

Con voz firme, aseguró que su vida tuvo un nuevo comienzo tras lo ocurrido. “Yo soy un milagro. Yo no nací el 20 de enero, yo nací el 8 de abril”, expresó, marcando esa fecha como el día en que volvió a vivir.