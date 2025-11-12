Solo el PRM derrota PRM

Y 2

Pienso que Leonel Fernández ni su hijo Omar podrán tener éxito en la búsqueda de la presidencia de la República. Leonel, de 70 y tantos años, va rumbo a los 80, en tiempo de juventud. El ciclo vital se agota. Fue tres veces presidente, encabezando uno de los gobiernos más corruptos de la historia contemporánea, en tanto que a Omar le falta experiencia y conocimiento.

No basta tener una cara fresca y una sonrisa juvenil para ser presidente de la República. Fue diputado cuatro años y no hizo nada. Ahora es senador y se vale de un grupo de “expertos” para la presentación de proyectos de resolución y de nuevas leyes.

La FUPU, con Leonel o con Omar, no llegarán lejos en la contienda por la presidencia de la República.

La “oposición de la oposición”, valga la redundancia y la repugnancia, carecen de propuesta, de un plan programático que sirva para convencer a los votantes.

Ni siquiera tienen sus respectivos “gabinetes de la sobra” integrados por técnicos inteligente para contrarrestar las políticas y las decisiones del gobierno.

Todo parece indicar que los dirigentes del PRM no se han percatado de esa realidad. No han hecho la tarea. Y están de “locos viejos” luchando entre ellos mismos sin darse cuenta de que “solo el PRM puede derrotar al PRM” en la actual coyuntura política.

Si algo le hizo mucho daño al PRD fue la lucha de tendencia que permitió Peña Gómez. Esos enfrentamientos impidieron que el PRM se mantuviera en el poder muchos años. El PRD se derrotó a sí mismo muchas veces.

El PRM, parece no aprender de las enseñanzas de la historia, está cometiendo los mismos errores del pasado. Dirigentes sin condiciones políticas, sin formación, sin cultura, sin arraigo, carisma ni liderazgo, han lanzado sus candidaturas a sabiendo que no van para ningún lugar.

Muchos “candidatos” están financiando sus “aspiraciones”, lo cual es inmoral, con recursos del Estado. No solo financian sus campañas con dinero de los cargos que ocupan, sino que pagan “bocinas”, (sicarios, mercenarios de la comunicación) para que difamen a sus contrincantes internos.

Parafraseando al doctor Peña Gómez, digo: “solo el PRM sabía del poder al PRM”. Para hacerle un bien al gobierno y al partido, Abinader debe producir más cambios, sustituir a la mayoría de los aspirantes para que se dediquen a fortalecer sus estructuras políticas, con sus propios recursos económicos. (Para ver si es verdad que el gas pela).

No lo diré con nombres y apellidos para evitar más problemas de los que ya tengo, pero de todos los “candidatos” del PRM solo tres tienen condiciones políticas, académicas, intelectuales, arraigo y liderazgo, para sustituir al presidente Luis Abinader. ¡Solo tres! ¡cuatro como mucho!