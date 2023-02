Decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, es lo que se le enseña al ser humano desde que es un niño, pero todos han mentido una o muchas veces en su vida, con palabras, con el silencio e incluso diciendo la verdad.

El escritor, catedrático y psicólogo organizacional, Noel de la Rosa, puso a circular su nuevo libro “La mentira como estrategia psicosocial. Naturalmente sincero, socialmente mentiroso”, en el que presenta la verdad sobre la mentira, así como datos de que existe un falso desprecio a esta, pues en la historia de la humanidad la mentira ha tenido más detractores que defensores, y también más usuarios.

Portada del libro.

Aunque afirma que su objetivo no es enaltecer la mentira, en esta obra de 281 páginas, producto de 17 años de trabajo de investigación, el maestro sostiene que trata el tema de la mentira desde una perspectiva psicosocial, neurológica, antropológica y social, donde pretende eliminar una serie de mitos con respecto al tratamiento que se le da socialmente tanto a la verdad como a la mentira, donde se plantea que la bondad está en la verdad y la maldad en la mentira.

“La conclusión a la que llego es, que no tiene que ver con eso, la construcción de la realidad uno la puede hacer pero no de manera total, cuando uno construye lo que supuestamente es su verdad, está haciendo una interpretación de la realidad, que no necesariamente es una interpretación de la realidad fiel” dijo a ¡Qué Pasa! el catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien destaca que “todos los seres humanos somos mentirosos por condicionamiento social”

En ese sentido plantea que la verdad y la mentira deben ser juzgadas no en función de la verdad y la mentira, sino de la intención.

“O sea, ¿Qué busco provocar con la verdad, y qué busco provocar con la mentira? Si con la verdad yo pretendo destruir, entonces yo entiendo que a la verdad no se le puede hacer un homenaje, y si con la mentira tengo el propósito de construir, entonces la mentira no se puede satanizar”.

“No es mi interés hacer una apología a la mentira ni un panegírico a la verdad. Solo describo una interpretación de la realidad, sobre el tema de la mentira, y no considero que lo que estoy planteando aquí es palabra de Dios, ni la última palabra, solo quiero que cada lector saque sus propias conclusiones, pero que no critique la propuesta sin haberla leído” manifestó del escrito que ya está a la venta en Amazon, Librería Cuesta, La Escalera y Tus libros en casa.